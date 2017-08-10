Деталі серпня 10, 2017

Соціальний портал допомоги переселенцям у працевлаштуванні Карітасу України «Кар’єра для нового життя» www.сareerfornewlife.com перейшов на нову платформу. Нова платформа сайту – це більш

широкі можливості й переваги для роботодавців та тих, хто шукає роботу. В процесі оновлення було враховано досвід використання сайту відвідувачами та максимально покращено сервіс. Мета проекту – сприяти працевлаштуванню переселенців за рахунок створення єдиного комунікаційного простору для роботодавців та переселенців України.

Сайт розпочав свою роботу у березні 2016 року. За час роботи порталу на ньому зареєструвалось понад 3500 переселенців та близько 2000 роботодавців, які розмістили понад 1500 вакансій.

«Ми розробили сайт аби допомогти переселенцям, які мешкають поза містами, де працюють осередки Карітасу. Весь надбаний нами досвід допомоги в працевлаштуванні переселенців, ми вклали в цей портал. Наразі ми перейшли на нову платформу: оновили дизайн та спростили процес реєстрації та роботи с сайтом і віримо що він допоможе як роботодавцям знайти нових працівників, так і потенційним працівникам знайти омріяну роботу», – розповідає Наталя Малютіна, координатор проекту з працевлаштування Карітасу Харків.

Унікальність проекту полягає в тому, що Карітас України є експертом у працевлаштуванні переселенців та тих хто постраждав від воєнних дій; на сайті створено базу роботодавців лояльних до переселенців; всі послуги надаються безкоштовно.

На сайті представлено чотири основні складові частини: Інформаційна (новини та інформація про проекти), сервісна (розміщення і перегляд вакансій/резюме), навчальна (блог з корисними матеріалами), соціальна (Послуги від переселенців, волонтери, соціальні проекти).

Окрім порталу «Кар’єра для нового життя» www.сareerfornewlife.com, в рамках проектів з працевлаштування, Карітас України також надає гранти на перенавчання, гранти на започаткування та розвиток бізнесу, а також гранти на працевлаштування.

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Карітас України є членом конфедерації Caritas Internationalis – об’єднання понад 160 національних Карітасів, які допомагають щороку десяткам мільйонів потребуючих людей у майже 200 країнах світу. Перші організації Карітасу в Україні з’явились у 1992 році. З того часу сотні тисяч потребуючих українців отримали матеріальну, соціальну, психологічну та юридичну допомогу. Майже 1000 працівників і волонтерів працюють на базі понад 25 регіональних організацій у 15 областях України.

Додаткова інформація:

Кирило Нечепуренко

+38 050 314 69 44