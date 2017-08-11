АМУ запропонувала Уряду законопроект про надання ОТГ повноважень з управління земельними ресурсами за межами населених пунктів

Деталі серпня 11, 2017

9 серпня на засіданні Уряду Прем’єр-міністр України Володимир Гройсман дав доручення щодо законодавчого врегулювання питань управління землями в межах об’єднаних територіальних громад.

На виконання цього доручення Асоціація міст України надала Уряду проект Закону «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо надання повноважень об’єднаним територіальним громадам розпорядження землями державної власності за межами населених пунктів та передачу даних земель до комунальної власності».

Законопроект розроблений Асоціацією міст України на основі пропозицій органів місцевого самоврядування.

АМУ пропонує Уряду використати цей законопроект при виконанні Мінрегіоном та Мінагрополітики доручення.

Асоціація міст України переконана, що розширення повноважень об’єднаних територіальних громад щодо управління земельними ресурсами сьогодні є одним із важливих інструментів реалізації реформи місцевого самоврядування.

Сьогодні, на жаль, об’єднані територіальні громади повністю усунені від розпорядження земельними ділянками державної власності за межами населених пунктів та позбавлені будь-якого впливу на рішення щодо надання їх у власність та користування.

"Обмеження «земельної» юрисдикції органів місцевого самоврядування лише межами населених пунктів невиправдано ускладнює розвиток громад, зменшує матеріальну основу місцевого самоврядування. До того ж, це не узгоджуються з одним із основних принципів демократичного суспільства, який визнаний у світі – принципом повсюдності місцевого самоврядування", - наголосив Виконавчий директор АМУ Олександр Слобожан. "Розроблений АМУ законопроект спрямований вирішення цих проблем через надання повноважень щодо розпорядження землями державної власності за межами населеного пункту об’єднаним територіальним громадам, а також на підтримку добровільного об’єднання територіальних громад в країні з метою формування спроможних органів місцевого самоврядування до виконання наданих ним повноважень", - додав він.

Асоціація вважає, що надання органам місцевого самоврядування реальних повноважень щодо розпорядження землями в межах об’єднаної територіальної громади та управління земельним фондом об’єднаної громади дозволить чітко і прозоро формувати дохідну частину місцевих бюджетів в частині плати за землю.

Прийняття цього законопроекту результується у зміцнення матеріальної і фінансової основи місцевого самоврядування, більш якісне і обґрунтоване планування розвитку територій.

Користуючись нагодою, АМУ дякує Володимиру Гройсману за активну позицію щодо просування децентралізаційної реформи в Україні.

Нагадємо, 20 липня під час форуму «Децентралізація – основа формування ефективної системи управління та місцевого розвитку» в Тернопільській області Прем'єр-Міністр України Володимир Гройсман сказав, що ініціює розробку окремого проекту закону, який дозволить передавати землі поза населеними пунктами в управління об’єднаних територіальних громад.