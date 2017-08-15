Від Запоріжжя до Черкас немає меж для мужності: юні герої спробували себе у ролі професійних рятувальників на узбережжі Азовського моря

Деталі серпня 15, 2017

«Гора з горою не зійдеться, а чоловік з чоловіком зійдеться» - народна мудрість, яка підтвердилася на Азовському узбережжі, де під час відпочинку зустрілися двоє юних героїв – запоріжець Кіріл

Гурєєв і Богдан Волик з Черкас.

Нагадаємо, що 14-річний Кирил, врятував товариша, який впав у каналізаційний люк у квітні цього року, а Богдан до прибуття підрозділу ДСНС самотужки витягнув дівчинку, яка провалилися під кригу. За мужні та рішучі дії, героїзм проявлений під час порятунку людей хлопці стали номінантами Всеукраїнської акції «Герой-рятувальник року».

Познайомившись у самому серці Азовського курортного осередку, юнаки вирішили заступити на чергування разом з професійними рятувальниками для того, щоб більше дізнатися про будні бійців ДСНС, поспілкуватися із професіоналами своєї справи і спробувати визначитися у подальшому виборі майбутньої професії. Адже, рятувальна справа – покликання сильних та мужніх людей до снаги усі труднощі, якими кожного дня доводиться стикатися під час несення служби і перш ніж пов’язати з цим своє життя, треба добре обдумати всі можливі ризики.

Юні герої детально ознайомилися із особливостями оперативно-рятувальних робіт на водних об’єктах.

Доречі, запорізькі рятувальники мають неабиякий досвід у проведенні унікальних рятувальних операцій на воді як в літку. Для запобігання загибелі людей на водоймах області та надання екстреної допомоги громадянам, починаючи з 2010 року за спільної ініціативи рятувальників та районних державних адміністрацій Приморського, Якимівського і Приазовського районів створено чотири рятувальних поста на узбережжі Азовського моря, два з яких розташовані в смт Кирилівка, та по одному в м. Приморськ та Приазовському районі. Ці пости кожного року доводять свою актуальність, адже тільки цього річ з початку оздоровчого сезону підрозділу ДСНС врятували 95 людей, з яких 27-дітей. Завдяки розташуванню постів рятувальники мають змогу більш оперативно приходити на допомогу людям.

Хлопці побачили спеціальну техніку, яка є на озброєнні бійців ДСНС та приміряли справжній акваланг, на мить відчувши себе водолазами.

«Цей день запам’ятається точно назавжди. Купа позитивних вражень і нових відкриттів. Я зрозумів, що окрім гарної фізичної підготовки рятувальник повинен мати певні якості характеру, без яких неможливо працювати з повною віддачею. Перш за все. це – людяність, бажання бути корисним, відвага та гарна витримка» - поділився своїми враженнями Кіріл Гурєєв.

Після детальних інструктажів за принципом «рівний рівному» Кіріл і Богдан вирішили поділитися своїми знаннями з іншими дітьми, які відпочивають на морі. Разом із співробітниками ДСНС герої провели профілактичну роботу узбережжям, застерігаючи відпочивальників від купання під час шторму та нагадуючи елементарні правила безпеки поблизу водойм.

«Я вже визначився. Дійсно хочу стати рятувальником. Усвідомлюю усю небезпеку цього покликання, але після випадку, учасником якого я став взимку, врятувавши дівчинку, зрозумів – це моє. Тоді моя совість просто не дозволила пройти повз чужої біди, а зараз я бачу, що кожного дня десятки людей потребують» - зазначив черкаський герой Богдан Волик.