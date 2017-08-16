Wednesday, August 16, 2017
    .
    • .

«Розумна лавочка» у Бердянську

Деталі
серпня 16, 2017

Жителі та гості курортного Бердянська віднедавна можуть безкоштовно заряджати свої гаджети прямо в центрі міста біля «розумної лавочки». На реалізацію цього соціального

проекту було направлено 10 тисяч грн, повідомляє прес-служба  міськвиконкому.
"Розумні лавочки" оснащені сонячними батареями, завдяки яким всі бажаючі можуть підключити свої гаджети для підзарядки. Всього встановлено чотири стійки з розетками під USB, в кожній з яких є по два роз'єми.

 

Читайте також:

Безкоштовні оголошення

Швидко, легко й безкоштовно

Подати оголошення в газету

Читай он-лайн

 

page 1 thumb large77

Замовити передплату

Оформи електронну передплату - читай газету “Запорізька правда” он-лайн!

strelka animatsionnaya kartinka 0265

Відео

НАШ ВІДЕОКАНАЛ >>>

Найбільше читають

 

 

kot

 

Підпишіться на наш відеоканал


 

Політика  |  Економіка   Культура  |  Суспільство  |  Наука  &  Технології  Спорт  |  Здоров’я

Головна  |  Про газету  |  Адреса  |  Реклама в газеті

©«Запорізька правда», 2016. Усі права застережено. Інформація, яку розміщено на сайті www.zp-pravda.info, є власністю редакції газети «Запорізька правда». Будь-який передрук чи будь-яке інше поширення зазначеної інформації здійснюється за попередньої згоди керівництва редакції. Під час цитування інформації, розміщеної на сайті, посилання на газету «Запорізька правда» обов'язкове. У разі використання матеріалів в інтернет-виданнях гіперпосилання обов’язкове на www.zp-pravda.info

 