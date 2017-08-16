«Розумна лавочка» у Бердянську

Деталі серпня 16, 2017

Жителі та гості курортного Бердянська віднедавна можуть безкоштовно заряджати свої гаджети прямо в центрі міста біля «розумної лавочки». На реалізацію цього соціального

проекту було направлено 10 тисяч грн, повідомляє прес-служба міськвиконкому.

"Розумні лавочки" оснащені сонячними батареями, завдяки яким всі бажаючі можуть підключити свої гаджети для підзарядки. Всього встановлено чотири стійки з розетками під USB, в кожній з яких є по два роз'єми.