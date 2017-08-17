Остання зміна у оздоровчих закладах

Деталі серпня 17, 2017

У дитячих оздоровчих закладах Якимівського району днями розпочалася остання четверта зміна. Дітей приймають 13 закладів: 9 - на території Кирилівської селищної

ради, 4 - на території Богатирського лісництва Радивонівської сільської ради.

Загалом у цьому році послугами оздоровлення та відпочинку передбачено забезпечити 2602 дітей і підлітків району, що становить 70,2 % від загальної кількості дітей шкільного віку. Серед них послугами оздоровлення буде охоплено 900 дітей ( 24,3%) та послугами відпочинку 1702 дитини (45,9%). Загальна чисельність дітей, які потребують особливої соціальної уваги та підтримки, в 2017 році становить 2118 (52,1% від загальної кількості дітей шкільного віку). Планується надати послуги з оздоровлення та відпочинку 1520 дітям цій категорії.