На Запоріжжі поліцейські відвідали дитячий табір

Деталі серпня 17, 2017

Працівники ювенальної превенції провели профілактичну бесіду та правовиховну лекцію з дітьми, які відпочивають у таборі в місті Бердянськ.

У місті Бердянськ та Бердянському районі функціонують 9 дитячих оздоровчих таборів, в яких відпочивають близько трьох тисяч дітей з усіх куточків України. Одним з обов’язків дорослих забезпечити безпечний відпочинок, тому співробітники ювенальної превенції Бердянського відділу поліції регулярно відвідують такі заклади, де проводять лекції, бесіди на теми здорового способу життя, формування у дітей правомірної поведінки та відповідального ставлення до свого життя.

15 серпня дитячий оздоровчий табір в місті Бердянськ відвідав начальник ювенальної превенції ГУНП в Запорізькій області підполковник поліції Анатолій Хоменко разом із інспектором ювенальної превенції Бердянського відділу поліції капітаном поліції Олександром Тимченко.

Правоохоронці провели з дітьми профілактичні бесіди. Розповіли, як поводитися у різноманітних життєвих ситуаціях, як не стати жертвою злочину та нагадали про небезпеку поводження зі зброєю, боєприпасами та вибухонебезпечними предметами. Діти, в свою чергу, із захватом поділились своїми враженнями від відпочинку в таборі.

Нагадаємо, що 11 липня поліцейські провели профілактичну бесіду зі школярами в іншому таборі Бердянська. https://goo.gl/dC1z1B

Відділ комунікації поліції Запорізької області