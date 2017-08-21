Завершився чемпіонат з багатоборства серед кінологічних служб Національної гвардії України

Деталі серпня 21, 2017

З 15 по 18 серпня у м. Золочів Львівської області проходили змагання на визначення кращих підрозділів кінологічних служб Національної гвардії України. Кінологи разом зі своїми чотирилапими

вихованцями демонстрували свою майстерність у проведенні пошукових дій та спеціальну підготовку.

Учасники змагань виконували завдання по пошуку зниклих речей, людей та пошуку небезпечних предметів, таких як вибухівка або зброя. «Волохатий нацгвардієць» 9-го полку оперативного призначення, під керівництвом свого дресирувальника старшого інструктора кінологічної групи сержанта Артема Карпенко, відчайдушно виконував вправу з роззброєння противника при зустрічі з ним лоб у лоб та узагалі показав відмінні результати. У запеклій боротьбі представники військової частини 3029 вибороли 1 місце в індивідуальному заліку зі спеціального курсу дресирування.

«Вітаю кінологів з цією перемогою, нам є чим пишатись! Кінологічна служба дуже добре проявила себе та заслуговує на заохочення. Чотирилапого товариша обов’язково нагородити найкращим кормом!...» - передав свої привітання командир військової частини 3029 НГУ полковник Олександр Хоменко.

Олег Соловйов

фото майора Романа Сидоровича