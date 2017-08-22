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Незалежна Україна міцніє щасливими родинами

Деталі
серпня 22, 2017

Козацьке весілля з байкерами  у Запоріжжі напередодні 26-ої річниці Незалежності України стало справжнім культурологічним вибухом. У шароварах і на мотоциклах  весільний кортеж

прослідував головною магістраллю міста - проспектом  Соборним, викликаючи захоплення у всіх, кого зустрів на своєму шляху. Той факт, що попри всі негаразди, в Україні все ж продовжують  закохуватись і грати весілля, свідчить: наш народ непереможний, адже укріплює свою країну-Неньку   власними щасливими родинами. І чим більше  буде у нас того щастя, тим міцнішою буде наша Україна.
Хто  ж у чорному «Запорожці»  очолив  кортеж козаків-байкерів?  Хто у такий епатажний спосіб, фактично заснувавши нову  весільну традицію,  заявив, що поєднав свої долі?
Ідея проста – запорізька козачка на чорному «Запорожці» у супроводі  запорізьких козаків-байкерів у Запоріжжі  ж бере шлюб із класним запорізьким чоловіком, - посміхається щаслива наречена  Анна Логвиненко, режисер телеканалу «Запоріжжя».
     У відповідних колах дівчину добре знають за псевдо Роксі. Вона популярна  як ді-джей і рок-виконавиця. До речі,  її дружба із козаками-байкерами з гучним ім’ям «Мото-бразерз худ»   ( які реально розсікають на своїх байках у шароварах, така вже у них фішка)  виникла саме на тлі  спільної любові до рок-музики. Якось святкували в одній компанії День автолюбителя напередодні  чергового рок-фесту.  Байкери, маючи власний рок-гурт, саме готувалися до участі у ньому і  шукали солістку. Роксі тоді віртуозно  вписалася в цей проект. Тож і домовилися –  й надалі «дружити столами, родинами, домами». Тому не дивно, що саме хлопці із «Мото-бразерз худ»   у день весілля довели, а точніше, довезли  дівчину до вінця.
    Цікаво, що до пари собі Роксі обрала чоловіка із зовсім іншого  професійного і соціального середовища.  Щасливий наречений  Олександр Славгородський працює  у  сфері медицини – він стоматолог. До речі, Олександр старший за свою кохану на 16 років. Вочевидь, його мудрість, набута із життєвим досвідом, дозволяє йому із розумінням ставитися до творчих уподобань своєї нареченої і не просто з ними миритися, а розділяти їх і підтримувати.
Тож  і  весільний кортеж з козаками-байкерами, який намріяла собі Роксі,  його  реально потішив.
    А те, що їх - Роксі та Олександра - парував сам Бог,  молоді  навіть не піддають сумніву. Це було  справжнє кохання з першого погляду, яке таки ж увінчалося весіллям.
Я дуже різна у різні моменти свого життя, і реалізую себе  по-різному, - поділилася Роксі. – Якось спробувала себе у професії бармена - працювала в одному з клубів. Одне з чергувань припало на мій день народження. Не стала брати відгул, прийшла на роботу. А на роботі всяких справ вистачає. Мені випало мити підлогу.  Один з відвідувачів, дізнавшись, що я мушу мити підлогу у свій день народження, взявся виконати цю роботу. Було весело. Цим добрим хлопцем і був мій Олександр.
Невдовзі обидва зрозуміли, що закохані. Не таїлися, адже вже дорослі люди, у відвертій розмові з’ясували, що обидва чекали  саме на цю зустріч.  Тому й не стали затягувати з весіллям.
Щасливі миті цього прекрасного дійства – весілля із козаками-байкерами - закарбував фото-художник Студії продакшн «Z» – фотокор газети «Запорізька правда» Олександр Максимов.
А після весілля молоді відправилися у весільну подорож на … дачу. Тут на березі Дніпра Анютка (Роксі) полюбляє рибалити.  І хоч рибалка не є хобі Олександра, все ж він підтримує захоплення своєї коханої.
- Рибалка – це прекрасно. Я полюбляю посидіти з вудкою. До речі, тільки за сьогодні спіймала  3 кіло карасиків. А Сашко теж долучився – наловив  понад кілограм. Невдовзі  насмажимо до вечері. Запрошую  на смажену рибку, - авторку цих рядків повідомила телефоном молода дружина.
  А в Олександра, до речі,  як  розповіла Роксі,  є власне хобі – він захоплюється археологією. Тож тепер і  молода дружина  потроху вивчає  цю науку, щоб  бути в темі і мати змогу  влучно підтримати розмову із коханим чоловіком.

 


  Олександра Воронцова, Олександр Максимов(фото)

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