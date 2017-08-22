Tuesday, August 22, 2017
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На Запоріжжі розпочався набір на вакантні посади

Деталі
серпня 22, 2017

21 серпня сектором організації відбору та проведення атестування поліцейських Управління кадрового забезпечення ГУНП в Запорізькій області розпочато конкурси на заміщення 48 вакантних посад у підрозділах ГУНП. З них:
- 4 вакантні посади «інспектор сектору реагування патрульної поліції»;
- 21 вакантна посада «поліцейський сектору реагування патрульної поліції»;
- 10 вакантних посад «помічник чергового сектору реагування патрульної поліції»
- 10 вакантних посад «поліцейський ізолятору тимчасового тримання»;
- 2 вакантні посади «поліцейський-водій ізолятору тимчасового тримання»;
- 1 вакантна посада «помічник чергового ізолятору тимчасового тримання»

Документи приймаються до 4 вересня включно. Після проходження кандидатами кожного із основних етапів конкурсного відбору, результати надаються на розгляд поліцейської комісії для вирішення питання допуску кандидата для здачі наступного етапу конкурсного відбору або відмові в подальшій участі в конкурсі.

Детально ознайомитися з вимогами до конкурсантів, процесом відбору та заповнити заявки можна за наступним посиланням: https://nabir.np.gov.ua/index.php.

Також додаткову інформацію щодо вимог до конкурсантів, процесу відбору можна отримати за телефонами (061) 239-28-10, (061) 239-28-11, 050-341-41-02 або 050-341-41-07.

Відділ комунікації поліції Запорізької області

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