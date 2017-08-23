Wednesday, August 23, 2017
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З Днем Незалежності вітає заступник голови Запорізької обласної ради, керівник Запорізької обласної організації “Самопомочі” Владислав Марченко:

Деталі
серпня 23, 2017

Друзі, від щирого серця вітаю з визначним святом - Днем незалежності України!

Нам довелось пройти довгий та тернистий шлях до здобуття омріяної незалежності.
Тож, хочу побажати мирного неба над головою, добра та спокою у кожному серці, у кожному домі.

 

Нехай кожен день вашого життя буде сповнений радістю і дружнім теплом.
Нехай ці досягнення стануть міцними цеглинками в будівництві міцної Держави, якою зможуть пишатися наші діти!

Зі святом! Будьте завжди незалежними!

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