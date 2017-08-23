Wednesday, August 23, 2017
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Шановні мешканці славного Василівського краю, дорогі мої земляки-василівчани!

Деталі
серпня 23, 2017

Прийміть сердечні вітання з національним святом нашої державності — двадцять шостим Днем Незалежності України!
Ця визначна дата увійшла в історію молодої держави золотою сторінкою її біографії, започаткувала нову епоху в житті нашого народу, законодавчо закріпила його вікові демократичні прагнення до національного відродження, духовної свободи.
Нам судилося стати учасниками творення новітньої України. Це велика честь і відповідальність. Кожного дня, кожної миті, засіваючи плодючі василівські землі, виробляючи взуття і випікаючи хліб, навчаючи, виховуючи дітей і лікуючи людей, надаючи різноманітні послуги, ми крок за кроком власними руками будуємо майбутнє для своїх нащадків. І я щиро вдячна всім, хто чесно й відповідально працює на державу з гордим ім’ям Україна, працює на розвиток і процвітання.
24 серпня — свято свободи, національного єднання. За ці 26 років країна пережила кризи та підйоми, втрати й здобутки. На Сході країни триває воєнний конфлікт. Але я впевнена, що лише спільними зусиллями ми здатні побудувати і красиву та заможну Україну, якою будемо пишатися, і зробити своє місто кращим і комфортним для кожного мешканця.
Останнім часом Василівка змінюється: ми ремонтуємо дороги, освітлюємо вулиці, облаштовуємо дитячі майданчики, вирішуємо проблему водопостачання, яка стоїть дуже гостро, прагнемо дійти до кожного, хто потребує підтримки і допомоги. І вже відчули: василівська громада сильна, впевнена, цілеспрямована в усіх спільних справах.
Тож бажаю вам, дорогі мої земляки, міцного здоров'я, щастя, підтримки вірних друзів та міцної опори в сім'ї! Упевненості вам у майбутньому та успіхів у всіх добрих починаннях заради щасливого майбутнього нашої України! Нехай мир та злагода панують у нашому спільному домі.
Завжди залишайтеся вільними людьми у вільній країні!

Голова Василівської міської ради Людмила ЦИБУЛЬНЯК

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