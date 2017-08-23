Відкритий лист Національної спілки журналістів України

Деталі серпня 23, 2017

Голові Розівської районної ради Запорізької області

Новобранову Володимиру Борисовичу

Голові депутатської групи «Сильна Батьківщина» в Розівській районній раді

Будник Н.М.

Голові фракції Політичної партії «Опозиційний блок» в Розівській районній раді

Василенко В.Я.

Голові фракції Політичної партії «Наш край» в Розівському районі

Попову В.О.

Депутатам районної ради

Прокурору Бердянської місцевої прокуратури

Маленко О.Ю.

Начальнику Розівського відділення Бердянського відділу ГУ НП України в Запорізькій області

Білоусову Є.Ю.



Шановні депутати та керівники!

Національна спілка журналістів України, Запорізька обласна організація НСЖУ вкрай стурбовані й обурені гальмуванням реформи в інформаційній сфері Запорізької області, спробами незаконного звільнення із займаної посади редакторів ряду комунальних ЗМІ. Зокрема - Розівської районної газети «Роз-інформ» Людмилу Подрєз, яку намагаються незаконно усунути з посади згідно з розпорядженням колишнього заступника Розівської районної ради В.В. Хассай № 01-к від 04.01.2017р.

Трудовий колектив редакції, НСЖУ та Запорізька ОО НСЖУ розцінили такі дії як помсту за принципову журналістську позицію Людмили Іванівни та критичні публікації.

Усе це, на нашу думку, є наслідком відстоювання колективу редакції та її керівника інтересів громади в забезпеченні об’єктивного, неупередженого висвітлення діяльності органів влади та місцевого самоврядування, свободи слова, протидії цензурі комунального друкованого ЗМІ.

А між тим, відповідно до п.9 ст. 55 Закону України «Про місцеве самоврядування»,на яку посилалася заступник голови Розівської районної ради В.В. Хассай, що підписала розпорядження, голова районної ради «призначає і звільняє керівників та інших працівників структурних підрозділів виконавчого апарату ради». Комунальне підприємство «Редакція Розівської газети «Роз-інформ» Розівської районної ради до структурних підрозділів виконавчого апарату ради не належить.

Крім того, відповідно до Статуту підприємства – звільнення та призначення керівника має відбуватися рішенням сесії районної ради, а згідно із ст. 23 Закону України «Про друковані засоби масової ін формації (пресу) в Україні» «Редактор, обраний на посаду рішенням трудового колективу, не може бути звільненим без згоди трудового колективу».

Таким чином, грубо порушено також Закон України «Про місцеве самоврядування, регламент Розівської районної ради, Статут Комунального підприємства «Редакція газети «Роз-інформ» Розівської районної ради Запорізької області», трудовий кодекс.

Згідно із змінами, внесеними у зв’язку з реформуванням інформаційної сфери до ст. 8 Закону України «Про друковані засоби масової інформації (пресу) в Україні» та ст. 43 Закону України «Про місцеве самоврядування», з 1 січня 2016 року районна рада не може виступати засновником комунального друкованого ЗМІ та приймати рішення про звільнення та призначення його керівника. Таким чином, з 01.01.2016 року із набранням чинності Законом України «Про реформування державних і комунальних друкованих засобів масової інформації» припинили свою дію повноваження районної ради щодо заснування друкованих засобів та вирішення питання при призначення і звільнення їх керівників.

Проте свавілля посадовців Розівської районної ради не знає меж. З подачі голови Розівської районної ради В.Б. Новобранова не прийнято рішення про реформування районної газети. Також, в обхід депутатів районної ради, головою Новобрановим В.Б. одноосібно незаконно призначено на неіснуючу вакансію в. о. редактора вчителя трудового навчання Коблю С.Б., якого безпідставно зареєстровано керівником, про що свідчить запис у Державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців, головного бухгалтера, підроблено печатку підприємства, робляться спроби підробити казначейські та банківські документи.

На нашу думку, дії голови Розівської районної ради В. Б. Новобранова та його колишнього заступника В.В. Хассай, реєстратора Комунарського, Олександрівського та Шевченківського районів м. Запоріжжя Грудієнко Н. М., незаконно призначеного на посаду в. о. редактора газети «Роз-інформ» Коблі С.Б. є грубим порушенням КЗпП України та зазначених законів й мають кваліфікуватися за ст. 356 КК України «Самоуправство», ст. 365 «Перевищення влади або службових повноважень», ст. 171 України «Перешкоджання законній журналістській діяльності», ст. 172. «Грубе порушення законодавства про працю», ст. ч.1.206 « Рейдерське захоплення підприємства».

У зв’язку з цим, вимагаємо:

1. Винести повторно на розгляд сесії Розівської районної ради питання про реформування КП шляхом виходу зі складу засновників у відповідності до ст. 3, п.1 ст. 4 ЗУ «Про реформування державних і комунальних друкованих засобів масової інформації» та Постанови Кабінету Міністрів України від 23 листопада 2016 р. N 848 «Про затвердження переліку друкованих засобів масової інформації та редакцій, реформування яких здійснюється на першому етапі» та надання повноважень представнику трудового колективу Подрєз Л. І. для проведення процедури перетворення.

2. Ініціювати та провести перевірку правомірності видання розпорядження про звільнення із займаної посади головного редактора Подрєз Л.І., призначення в. о. редактора Розівської газети «Роз-інформ» та в.о. головного бухгалтера, виготовлення підробленої печатки підприємства, а також відповідності законодавству України вчиненої дії державним реєстратором Комунарського, Олександрівського та Шевченківського районів м. Запоріжжя Грудієнко Н.М.

3. Сприяти скасуванню реєстраційної дії проведеної державним реєстратором Департаменту реєстраційних послуг Запорізької міської ради Грудієнко Н.М.

4. Сприяти ґрунтовному розгляду заяв редакції газети «Роз-інформ» до Бердянської місцевої прокуратури та Розівського відділення Бердянського відділу ГУ НП України в Запорізькій області про кримінальне правопорушення посадовими особами Розівської районної ради та реєстраційної служби за ст. ст. ч.1.206 356, 365,171,172 КК України;

5. Надати моральну та правову оцінку діям посадовців районної ради, сприяти припиненню цих незаконних дій, внесенню відповідних відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань й невідкладному започаткуванню досудового розслідування, у формі попереднього слідства, з підстави вчинення правопорушення, що має ознаки складу злочину, передбаченого ст. ст. ч.1.206 356,365,171,172 КК України.

Голова НСЖУ Сергій Томіленко, Голова Запорізької організації НСЖУ Наталія Кузьменко