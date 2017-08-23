Рятувальники надають рекомендації щодо підготовки закладів освіти до нового навчального року

Деталі серпня 23, 2017

Напередодні нового навчального року співробітники Головного управління ДСНС України у Запорізькій області надають рекомендації керівникам навчальних закладів щодо підготовки

до нового навчального року, а саме дотримання вимог пожежної та техногенної безпеки у загальноосвітніх навчальних закладах.

Так, 21 серпня рятувальники відвідали навчально-виховні заклади Олександрівського району Запоріжжя, а саме гімназію № 11 та ЗОШ №5.

Рятувальники постійно опікуються питанням дитячої безпеки. Адже саме у школі дитина проводить переважну кількість часу. Саме тому безпека підростаючого покоління під час навчання є однією з головних завдань вогнеборців. Адже тільки з початку року в Запорізькій області виникло 5649 пожеж, під час яких загинуло 53 осіб, з яких 3 дитини. Травмовано 37 людей, з яких також 3 дітей. На щастя, врятувати від вогняної стихій вдалось 76 людей, з них 8 дітей.

Під час перевірки, керівному складу, вчителям та робочому персоналу шкіл нагадали основні правила пожежної безпеки в навчальних закладах.

Також інспектори обстежили технічний стан електромережі, наявність евакуаційних шляхів та вимоги до них на випадок виникнення пожежі в навчальних закладах. Крім того, персоналу закладів нагадали, що в навчальних класах та кабінетах слід розміщувати лише необхідні для забезпечення навчального процесу речі, а кількість парт не повинна перевищувати гранично допустиму норму.

За словами директора гімназії № 11 Світлани Непрядкіної , керівництво закладу відповідально ставиться до питань пожежної безпеки. «Ми розуміємо важливість дитячої безпеки, адже несемо відповідальність за життя та здоров’я кожного з наших учнів. Щоб навчити їх правилам безпеки, ми проводимо різноманітні лекції та уроки, щоб вони краще запам’ятовувати цю важливу інформацію, яка безперечно знадобиться їм у житті. До нового навчального року ми поновили всі плани евакуації, перезарядили вогнегасники», – зазначила Світлана Юнатівна.

Як засвідчив результат перевірки, протипожежний стан шкіл забезпечений на достатньому рівні. Керівники закладів освіти на належному рівні організували виконання приписів наглядових контролюючих органів, розуміючи, що безпека дітей – це головне. Подібні перевірки та інструктажі наразі проходять у всіх навчально-виховних закладах області.

Основними недоліками під час перевірок навчальних закладів області є недостатня кількість вогнегасників, не укомплектовані пожежні крани, захаращені шляхи евакуації, неперевірений опір ізоляції, відсутні плани евакуації, не оброблені дерев’яні конструкції вогнезахисними речовинами, у деяких закладах освіти не ведеться журнал інструктажів з пожежної безпеки. Рятувальники вкотре нагадують керівниками освітніх установ, що до початку нового навчального року всі недоліки повинні бути усунені. Адже головне для всіх нас – це безпека дітей і кожен має докласти максимум зусиль, щоб під час навчального року не виникало нештатних подій.