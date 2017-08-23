Вітання з Днем Незалежності України!

Незалежність буває різною. Вона – у нашій історії: в славетних легендах минулого, в героїчних подвигах наших дідів та батьків, у грандіозних свідченнях досягнень людини.
Незалежність – у нашому сьогоденні: в щоденній самовідданій праці кожного з нас, у мужності справжніх героїв, у знаннях, які колись допоможуть втілити мрію.
Незалежність – у нашому майбутньому: в теплих обіймах коханих, у першій усмішці дитини, у світлі вікон рідного дому.
Незалежність – вона така різна, але єдина для всіх.
Цінуймо її.
З Днем Незалежності!
Віктор Бусько
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