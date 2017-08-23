Wednesday, August 23, 2017
    .
    • .

Вітання з Днем Незалежності України!

Деталі
серпня 23, 2017

Незалежність буває різною. Вона – у нашій історії: в славетних легендах минулого, в героїчних подвигах наших дідів та батьків, у грандіозних свідченнях досягнень людини.


Незалежність – у нашому сьогоденні: в щоденній самовідданій праці кожного з нас, у мужності справжніх героїв, у знаннях, які колись допоможуть втілити мрію.
Незалежність – у нашому майбутньому: в теплих обіймах коханих,  у першій усмішці дитини, у світлі вікон рідного дому.
Незалежність – вона така різна, але єдина для всіх.
Цінуймо  її.

 


З Днем Незалежності!
Віктор Бусько

Читайте також:

Безкоштовні оголошення

Швидко, легко й безкоштовно

Подати оголошення в газету

Читай он-лайн

 

page 1 thumb large78

Замовити передплату

Оформи електронну передплату - читай газету “Запорізька правда” он-лайн!

strelka animatsionnaya kartinka 0265

Відео

НАШ ВІДЕОКАНАЛ >>>

Найбільше читають

 

 

kot

 

Підпишіться на наш відеоканал


 

Політика  |  Економіка   Культура  |  Суспільство  |  Наука  &  Технології  Спорт  |  Здоров’я

Головна  |  Про газету  |  Адреса  |  Реклама в газеті

©«Запорізька правда», 2016. Усі права застережено. Інформація, яку розміщено на сайті www.zp-pravda.info, є власністю редакції газети «Запорізька правда». Будь-який передрук чи будь-яке інше поширення зазначеної інформації здійснюється за попередньої згоди керівництва редакції. Під час цитування інформації, розміщеної на сайті, посилання на газету «Запорізька правда» обов'язкове. У разі використання матеріалів в інтернет-виданнях гіперпосилання обов’язкове на www.zp-pravda.info

 