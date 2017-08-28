Святкування ювілею

Деталі серпня 28, 2017

Стефанія Іванівна Копровська з Оліхова напередодні Дня Незалежності України відсвткувала свій 90-річний ювілей. Вона народилася в Львівській області. У 1947 році була засуджена

на 10 років як «ворог народу», репресована і відправлена ​​до Тюмені. Разом з іншими ув'язненими брала участь в будівництві Байкало-Амурської магістралі. У 1954 році потрапила під амністію. Після того вже багато років проживає в Оріхові. Жінка досі ще поле город, допомагає доглядати за її важкохворими подругами-бабусями, опікується правнуками, яким 3 і 5 років-вони бабусю слухаються. Кожен день вона починає і закінчує молитвою. Щонеділі буває на службі у церкві. У свої 90 Стефанія Іванівна ще має плани на майбутнє. Її девіз по життю-всі хвороби лікуються фізичною працею. Якщо щось болить, -піди і попрацюй.