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Святкування ювілею

Деталі
серпня 28, 2017

Стефанія Іванівна Копровська з Оліхова  напередодні  Дня Незалежності України відсвткувала свій 90-річний ювілей. Вона народилася в Львівській області. У 1947 році була засуджена

на 10 років як «ворог народу», репресована і відправлена ​​до  Тюмені. Разом з іншими ув'язненими брала участь в будівництві Байкало-Амурської магістралі. У 1954 році потрапила під амністію. Після того вже багато років проживає в Оріхові. Жінка   досі ще поле город, допомагає доглядати за її важкохворими подругами-бабусями, опікується правнуками, яким 3 і 5 років-вони бабусю слухаються. Кожен день  вона починає і закінчує молитвою. Щонеділі буває  на службі  у церкві. У свої 90 Стефанія Іванівна ще має плани на майбутнє. Її девіз по життю-всі хвороби лікуються фізичною працею. Якщо щось болить, -піди і попрацюй.

 

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