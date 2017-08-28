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Михайло Калиняк

Деталі
серпня 28, 2017

Михайло Калиняк,  у 1991 році, яким датоване це фото з  першим командуючим Чорноморським флотом, віце-адміралом Борисом Коржиним, під час його візиту до

Запоріжжя,  -  начальник столярного цеху ЗТЗ, громадський діяч був особисто причетним до буремних подій перших років постанови незалежності держави. Пан Михайло -  голова кошової управи Запорізького краю Братства  ОУН-УПА, член правління  Запорізької обласної організації Всеукраїнського товариства  «Просвіта» ім. Тараса Шевченка.

 

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