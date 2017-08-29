Tuesday, August 29, 2017
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Соціальний гуртожиток для вимушених переселенців відкрили у Мелітополі

Деталі
серпня 29, 2017

За даними управління соціального захисту  у місті офіційно зареєстровано 2610 внутрішньо переміщених осіб. Тому ще у серпні 2015 року було прийнято рішення про участь в конкурс

і мікропроектів від Українського фонду соціальних інвестицій зі створення житла для внутрішньо переміщених осіб і ремонту установ соціальної інфраструктури. Гуртожиток вийшов невеликим і стандартним. Вартість житла складе 10 грн. за 1 кв. м, комунальні послуги, за попередніми розрахунками, обійдуться в 200-300 грн.

 

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