У Запоріжжі діти на день стали поліцейськими

Деталі серпня 29, 2017

У Запоріжжі відбувся профорієнтаційний інтерактивний захід «Місто професій», де поліцейські знайомили дітей з азами професії правоохоронця.

Захід відбувся 26 серпня на території парку «Дубовий гай». «Місто професій» проводиться у Запоріжжі щорічно. Під час заходу при вході на територію імпровізованого містечка кожна дитина отримала «паспорт» і карту представлених професій. Потім діти «влаштовувались» на роботу та після коротких майстер-класів відповідали на питання фахівців і отримували «заробітну плату». Символічну валюту діти обмінювали на солодощі у крамниці «Міста професій».

У заході взяли участь представники різних служб та підрозділів Головного управління Національної поліції в Запорізькій області, які ознайомили дітей із професією правоохоронців.

Кінологи, вибухотехніки, криміналісти та патрульні поліцейські не лише розповідали про специфіку своєї роботи, а й суміщали профорієнтацію з профілактичними заходами. Так працівники Вибухотехнічного управління розповідали дітям, як себе поводити, якщо ті виявили потенційно вибухонебезпечний предмет. Патрульні поліцейські робили акцент на безпеці дорожнього руху.

Найбільше увагу дітей захопили кінологи, які знайомили зі своїми чотирилапими помічниками та показали їх вміння знаходити вибухівку й затримувати злочинців.

Під час заходу правоохоронці приділили увагу кожній дитині. Формат гри надав можливість учасникам проекту максимально зрозуміти важливість кожної із професій. Діти дійсно захопились «роботою» та зрозуміли, що саме в них виходить найкраще. Тож мета заходу – за допомогою ігрової профорієнтації показати дітям можливості дорослого світу, щоб кожен міг обрати професію як реалізацію власного потенціалу, - була досягнута.

Нагадаємо, що працівники відділу ювенальної превенції провели профілактичну бесіду та правовиховну лекцію з дітьми, які відпочивають у таборі в місті Бердянськ.

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Відділ комунікації поліції Запорізької області