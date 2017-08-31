Завершуються тактичні навчання гвардійців військової частини 3029

Деталі серпня 31, 2017

Двотижневі навчання проходять на базі військового полігону 239 у Дніпропетровській області з метою якісної підготовки особового складу до вересневих змагань. Під час

навчання гвардійці гаубічного самохідно-артилерійського дивізіону покращували свої фахові здібності, поглиблюючи свої знання по тематиці завдань. Одночасно з артилеристами свої навики відточували бійці мінометної батареї, які відпрацювали нормативи по розгортанню вогневої позиції, орієнтуванню гармат, ведення стрільби, вивірки прицільних приладів та команди «Відбій» і «До бою». Також детально розглядалась робота далекомірників з питань орієнтування перископічної артилерійської бусолі по магнітній стрільці, небесному світилу та контурним точкам. Окрім цього на полігоні проводився польовий вихід танкового підрозділу 9-го полку оперативного призначення. Танкісти покращили свою майстерність з водіння танку по важкій місцевості з перешкодами та враження цілей з міста, на русі та флангової стрільби. «За два тижні ми відпрацювали стільки всього, що мені здається ніби кожен може виконувати обов’язки будь-кого з номеру обслуги, а то й підрозділу» - пожартував солдат Роман Начальний. Тактичні заняття завершились бойовою стрільбою, за підсумками якої кожен підрозділ підтвердив рівень своєї бойової підготовки. Сьогодні особовий склад займається обслуговуванням техніки, а завтра бійці повертаються додому.



Анатолій Гололобов