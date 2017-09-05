Активний відпочинок гвардійців

Деталі вересня 05, 2017

У суботу, 2-го вересня, військовослужбовці 9-го полку оперативного призначення НГУ, активно відпочивали граючи у пейнтбол на о. Хортиця.



Військові надягнули захисні маски, розбились на дві команди та влаштували справжню перестрілку кольоровими кульками на спеціально підготовленому полі. Потім гвардійці демонстрували вражаючу гру із захопленням будівлі, де одна команда оборонялась всередені, а інша мала на меті захопити споруду знищівши всі сили противника.

Разом із батьком – майором Ігорем Нарадкої грав у захоплюючу войнушку його син – Михайло, який дуже радів можливості пограти у «дорослу» гру поруч з батьком.

Гвардійці задоволені проведеним часом на природі та можливістю відволіктись від буденних справ. Граючи у пейнтбол вони застосовували навички, які здобули на службі в Національній гвардії України, тому битва виглядала ефектно та красиво.

«Сьогодні чудовий день, чудова гра, яка дуже насичена яскравими та незабутніми враженнями. Дуже добре коли є можливість стріляти тільки у таких умовах, як сьогодні – граючи. Ми завжди готові взяти до рук бойову зброю та захищати Україну.» - зазначив учасник гри, майор Ігор Лєдєнцов.



Олег Соловйов