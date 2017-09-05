У ході міжвідомчої прес-конференції рятувальники підвели підсумки оперативної діяльності за літній період

Деталі вересня 05, 2017

4 вересня у Головному управлінні ДСНС України у Запорізькій області відбулась міжвідомча прес-конференція, в ході якої рятувальники підвели підсумки оперативної

діяльності Служби порятунку за літній оздоровчий період.

Як зазначив заступник начальника Головного управління ДСНС України у Запорізькій області з реагування на надзвичайні ситуації полковник служби цивільного захисту Олександр Семененко «З початку року підрозділи Головного управління по сигналу «Тривога» здійснили 8177 виїздів, що в порівнянні з аналогічним періодом 2016 року більше на 53 % – 5351 виїздів, лише за серпень – здійснено 2791 виїздів. За 8 місяців врятовано 931 особи, що на 48 % більше ніж в 2016 році – 631 осіб, за серпень врятовано – 105 осіб. Якщо звернутися до статистики, то кожних 20 хвилин підрозділи області залучалися до виконання завдань за призначенням, а за серпень цей показник склав, виїзд кожних 15 хвилин», - прокоментував Олександр Миколайович.

Як пройшов літній період на водних об’єктах області присутнім розповів головний фахівець відділу інженерно-технічних заходів, оповіщення радіаційного та хімічного захисту Максим Пастарнак. «З настанням оздоровчого літнього періоду (червень-серпень) 2017 року на водних об’єктах Запорізької області, внаслідок різних причин, загинуло 20 чоловік, в тому числі 4 дитини, що на 64 % менше ніж у 2016 році (55 чол., з них 5 дітей). Переважна більшість нещасних випадків (червень-серпень) мала місце: на річці Дніпро та штучних водоймах – 15 чол., з них 3 дітей та на Азовському морі – 5 чол., з них 1 дитина». Завдяки проведеним спільними попереджувальними заходами та оперативним реагуванням на події на водних об’єктах області в літній період (червень-серпень) 2017 року врятовано 268 людей (з них 84 дитини), у тому числі підрозділами Головного управління врятовано 115 людина з них 32 дитини. Найбільше людей за оздоровчий період (червень-серпень) врятовано на Азовському морі (128 чол.) та р. Дніпро (116 чол.).

Також, про підсумки погодних умов у літній період розповіла заступник начальника Запорізького обласного Гідрометцентру Тетяна Сорокіна, також зазначивши присутнім, яким буде вересень цього року та чого чекати від осені 2017: «Так вже 7-9 вересня очікується зниження температури до 20 градусів», - повідомила Тетяна Петрівна.