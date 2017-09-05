Деталі вересня 05, 2017

1.Ольга Тетеріна завідуюча бібліотекою

Для мене ця тема особливо чутлива. Голодомор у тридцяті

роки своїм чорним крилом торкнувся моєї родини. Від голоду помер мій дідусь і брат моєї бабусі Анастасії з селища Котельва Полтавської області. Це трагедія не повинна повториться в країні, де родюча земля і працьовиті люди

2.Марина Сельниченко прибиральниця

Про голодомор потрібно пам'ятати, що б ця трагедія ніколи більше не трапилася. Нелюдським тоталітарним режимам не місце на нашій землі.Вважаю, що це трагедія не лише українського народу, вона загальна для всіх народів колишнього СРСР

3.Володимир Ліников історик

Факт голодомору і загибель мільйонів людей доводять документи і спогади сучасників загиблих.Пам'ять про нього має навчити нас, сучасне покоління думати, аналізувати, сміливо відходити від радянських архетипів, рішучості та боротьбі за власну свободу

4.Віталій Ткачов пенсіонер

Якщо б не російська комуністична влада, то ніякого голодомору в Україні не було б. Нагадаю слова Бісмарка, про те, що жодний договір за Росією не вартий бумаги, на якій він написан. Україна має бути незалежною, це запорука процвітання

5.Ігор Гірник фотограф

Трагедія голодомору це наша біль і наш сум. Пам'ять про нього має навчити нас контролювати владу, і не тільки тоталітарну. Суспільство має вибудувати демократичну країну, в якій не буде місця диктаторам