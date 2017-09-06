Wednesday, September 06, 2017
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Гвардійці 9-го полку оперативного призначення вибороли звання кращого відділення Національної гвардії України

Деталі
вересня 06, 2017

Нещодавно, у Міжнародному міжвідомчому багатопрофільному центрі підготовки підрозділів, який дислокується у селищі Старому Київської області, завершились змагання

за звання кращого відділення оперативного призначення Національної гвардії України.
Відділення на бронетранспортерах БТР-3Е, 4Е та відділення на броньованих авто, військової частини 3029 у тривалій, запеклій боротьбі вибороли перемогу серед гідних представників інших частин НГУ. Перехідний кубок та диплом вручили командиру відділення, роти оперативного призначення на бронетранспортерах, сержанту Євгену Максименку. А відділення гвардійців на бронеавтомобілях зайняли почесне друге місце у фінальному заліку.
«Мені дуже приємно за цю подію, наш колектив пишається цим досягненням. Ми з товаришами доклали чимало зусиль задля перемоги та щиро вдячні командирам, які нас багато чому навчили.» - поділився враженням старший солдат Богдан Зінченко.  
Змагання за звання кращого відділення оперативного призначення Нацгвардії змагались дев’ять команд, близько 80-ти бійців, з різних частин. Протягом п’яти днів гвардійці виконували нормативи з тактичної, медичної та вогневої підготовки. Підсумком змагань стало виконанням командами вправ бойових стрільб з особистої зброї та озброєння військової техніки відділення.
Командир 9-го полку оперативного призначення від себе та всього особового складу частини вітає зразкове відділення на бронетранспортерах та бажає їм не зупинятися на досягнутому, успіхів та наснаги у службі.

 

Олег Соловйов

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