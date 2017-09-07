37-й Запорізький батальйон відзначив свою третю річницю

Деталі вересня 07, 2017

37-ий окремий мотопіхотний батальйон 56-ї бригади Збройних Сил України було створено на базі Самооборони Запоріжжя, члени якої брали активну участь у Революції

Гідності та охороні адмінбудинку облдержадміністрації.

Запорізькі воїни пройшли славний бойовий шлях – Талаківку, Широкине, Авдіївку, Новобахмутівку, підступи до Донецького аеропорту. На кожній позиції солдати з честю виконували всі поставлені завдання, знищили чимало живої сили та техніки агресора. У серпні 2015 року першим в українській армії батальйон отримав почесне звання «козацького». Сьогодні військовослужбовці боронять лінію розмежування з тимчасово окупованою Автономною Республікою Крим. У їх зоні відповідальності – понад 100 кілометрів суші, моря та солончаків. Бійці не втрачають сили духу та готові дати гідну відсіч противнику.

Урочистості з нагоди дня військової частини відбулися у м. Генічеськ Херсонської області, де військовий підрозділ несе службу з охорони адміністративного кордону із Кримом. Привітати захисників прибули гості із Запоріжжя та Токмака, представники місцевої влади та оперативного командування «Південь». Вітання від керівника області Костянтина Бриля передав заступник директора Департаменту інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю облдержадміністрації Олександр Зубченко.

- Ви золотими літерами вписали свою сторінку до новітньої історії Запорізького краю. Завдяки вашій мужності та самопожертві з перших днів Майдану та до сьогодні над нашим містом мирне небо. Впевнений, що недалеко той час, коли бійці 37-го батальйону піднімуть український прапор над звільненими містами Донеччини та Криму, - зазначив посадовець, а таккож передав подарунки від колективу Департаменту.

Кращих військовослужбовців відзначено грамотами обласної державної адміністрації. Серед нагороджених – волонтер батальйону, відомий телеведучий Сергій Притула, завдяки якому автопарк частини поповнився п’ятьма потужними джипами.

Святковий концерт солдатам подарували народний хор «Криниченька» із с. Новопропівка Токмацького району та фіналіст конкурсу «Україна має талант» 11-річний акордеоніст Влад Грицун.

Святкові заходи також відбулися в Запоріжжі. Згадати про військові будні у парку «Дубовий гай» зібралися ветерани антитерористичної операції. До побратимів звернувся голова обласної консультативної ради ветеранів АТО, демобілізований боєць 37-го батальйону Олег Коломоєць. Пам’ять загиблих героїв вшанували хвилиною мовчання.

Відзнаками Президента України «За гуманітарну участь в антитерористичній операції» було нагороджено багаторічних помічників української армії, серед яких Олена Ярошенко, Геннадій Старцев, Наталія Зіміна та Мовладі Мусаєв.

На заході також провели панахиду за загиблими бійцями. Ї відслужив отець Андрій, священник Запорізької єпархії Української православної церкви Київського патріархату. Вшанували присутні на події батьків Максима Самойловича, який загинув 12 вересня 2016 року під Чермаликом Донецької області, Романа Карася, загиблого 4 жовтня 2015 року, Леоніда Сазонова, псевдо «Борода», загиблого 16 лютого 2017 року. Згадали всіх загиблих воїнів-захисників України. Нажаль таких непоправних втрат у батальйоні – 11 бійців. А ще п’ятнадцятеро із військовослужбовців підрозділу отримали тяжкі поранення. Окрім того, батальйон має втрати полоненими, в їх числі Євген Панов, якого окупанти затримали у Криму.

Впродовж заходу його учасники не тільки згадували своїх побратимів, але зв’язувалися із ними телефоном. Так, перший командир батальйону тероборони Олександр Лобас дозвонився до хлопців, які тримають для нас небо під Старогнатовкою та біля Криму. Іншим вдалося вивести на звязок хлопців, що тримаються під Красногорівкою.

Всіх учасників заходу привітав комбат Олег Максименко. Він запевнив, що Україна ніколи не поступиться своїми позиціями.

На завершення урочистостей організатори заходу запросили всіх учасників до святкового столу із козацьким кулішем.

«Добре, що ми маємо силу об’єднатися, відкинути все те, що порох, непотрібне, що намагаються вороги наші вкинути, щоб роз’єднати нас. Ми вчимся відкидати і єднатися заради єдиної мети, заради Божої правди, заради України», — підбив риску отець Андрій.