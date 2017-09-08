Деталі вересня 08, 2017

У рамках всеукраїнської профілактичної операції «Урок з поліцейським» правоохоронці продовжують відвідувати загальноосвітні заклади Запорізької області та проводити

бесіди зі школярами. Як повідомлялося раніше, на Запоріжжі стартувала операція «Урок з поліцейським». https://goo.gl/z6Bhkt

У рамках профілактичних заходів працівники поліції вже провели бесіди у 532 навчальних закладах області. Під час спілкування правоохоронці нагадують дітям правила поведінки у школі та в побуті, з безпеки дорожнього руху, як себе поводити у разі знахідки вибухонебезпечних предметів.

Окрім того, поліцейські розповідають школярам якою є відповідальність за злочини, скоєні неповнолітніми.

З метою забезпечення соціального і правового захисту дітей, виявлення учнів, які без поважних причин не розпочали навчання, інспектори ювенальної превенції та спеціалісти служб у справах дітей щодня проводять рейди. Стосовно батьків школярів, які не відвідували навчальні заклади, складено 5 адміністративних проколів за ст. 184 Кодексу України про адміністративні правопорушення (Невиконання батьками або особами, що їх замінюють, обов'язків щодо виховання дітей).

Відділ комунікації поліції Запорізької області