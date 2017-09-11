VOX POPULI -опитування громадської думки: Який танець вам найбільше до вподоби і чому?

Деталі вересня 11, 2017

1.Андрій Колесніков лаборант м.Токмак. Наше життя змінюється швидко, тому останнім часом танцювати доводиться те, що називається «танці з бубном», тобто шукати якісь шляхи, не завжди

звичні , як для мене, так і для оточуючим, щоб заробити на життя та забезпечити себе, та близьких. Мабуть це не та відповідь, яку ви від мене чекали, але інших танців в мене зараз не буває.

2. Екатерина Якшина ученица 7 класса м. Дніпр. Мій улюблений танець- хіп-хоп. Його я інколи танцюю на шкільних заходах. Він найбільш сучасний, має багато рухів і є можливість показати себе, як ти вмієш рухатися, розкрити себе в повній мірі.

3.Ігор Марченко художник м. Дніпр. Зараз мабуть в моєму житті немає місця для танців. Але в юності танцював брейк-данс. Тоді це було стильно і модно у вісімдесяті роки. Я художник, тому можно уявити що танцюю пензликом.

4. Аліса Каплевськая м. Запоріжжя флорист Взагалі майже не танцюю, але колись довелося танцювати український народний танець «Мотузочка». Ось він мені подобається, тому що він енергетичний і запальний.

5.Олександр Бабич фотограф м.Запоріжжя Для мене саме життя є танець. Якщо людина проживає і власну долю, то все його життя є елементами танцю. Життя складається як танець. І людина має від цього задоволення, повагу до себе, і йому потім не так болісно вмирати.