Monday, September 11, 2017
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Сім’ї гвардійців осідлали коней

Деталі
вересня 11, 2017

10 вересня, у неділю, військовослужбовці 9-го полку оперативного призначення разом зі своїми сім’ями завітали у гості до одного з найбільших кінних заводів у СНД, який

розташований у Новомиколаївському районі Запорізької області. Коней виховують там вже з 1945 року та наразі робітники цього заводу піклуються про більш ніж 200 «скакунів».
Гвардійцям у ході екскурсії розповідали історію появи у Запорізький області коней та про особливості поводження з копитними. На базі кінного заводу навіть функціонує школа верхової їзди, вихованці якої, молоді дівчата, демонстрували гостям – військовим свою майстерність при їзді верхом.
Дітлахи разом із батьками з захватом катались на лошадках фотографуючись з ними, годували величезних скакунів просто з рук.
«Я вперше у своєму житті сіла на коня та відчула, як воно бути вершником – управляти конем не легше ніж автомобілем. Емоції переповняють, я і не знала що в нас є така велика кінна ферма. Нам з донькою дуже сподобалась екскурсія…» - ділиться враженнями офіцер служби психологічного забезпечення Інна Мостова.

 


Олег Соловйов

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