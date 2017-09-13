«За себе, за загиблих побратимів та за тих, хлопців, які зараз на передовій» АТОвці блокували ГУ Держгеокадастр у Запорізькій області за свою землю

Деталі вересня 13, 2017

Кілька десятків ветеранів АТО зранку 11 вересня заблокували будівлю ГУ Держгеокадастру в Запорізькій області. В числі мітингувальників - представники міста Запоріжжя

і районів нашої області. Вони вимагали звільнення очільниці ГУ Держгеокадастру в Запорізькій області Яни Дикобаєвої, перевірки, кому роздані земельні ділянки та прискорення процесу їхньої видачі, адже деякі бійці та родини загиблих чекають на обіцяну землю вже третій рік. Учасники акції принесли шини, запаслися наметами і карематами і заявили, що акція буде безстроковою та триватиме доти, поки їх вимоги не будуть задоволені. Вони наголошували, що відстоюють інтереси побратимів. «Ми стоїмо за себе, за загиблих побратимів та за тих, хлопців, які зараз на передовій», - підтвердили учасники акції.

Керівниця запорізького Держгеокадастру Яна Дикобаєва запевняє, що нинішня акція АТОвців – провокація, бо, мовляв, обласна організація учасників АТО задоволена роботою ввіреного їй підрозділу. Адже із 5 тисяч заяв, що були подані до Запорізького Держгеокадастру, вже на 3 900 отримали дозволи. А 700 людей вже пройшли процедуру оформлення і отримали свої земельні ділянки.

Наразі Держгеокадастр України офіційно повідомив, що принаймні за тиждень напередодні акції АТОвців, з 1 до 8 вересня, головними управліннями Держгеокадастру в областях прийнято 141 наказ про виділення земельних ділянок учасникам АТО та родинам загиблих воїнів. Накази про передачу земельних ділянок із земель сільськогосподарського призначення державної власності прийняті головними управліннями Держгеокадастру у Вінницькій – 52, Львівській –42, Чернігівській – 30 та Миколаївській – 13 областях. А Запорізька область у цьому переліку не значиться.

Також за тиждень головними управліннями Держгеокадастру в областях надано у власність учасникам АТО 1917 земельних ділянок загальною площею 2852,6 гектара. Найбільше ділянок із земель сільськогосподарського призначення державної власності надано у Черкаській – 250, Хмельницькій – 220, Полтавській – 165 та Сумській – 143 областях. Інформація про Запорізьку область також відсутня.

Вочевидь, претензії запорізьких АТОвців не безпідставні. До того ж, нагадаємо, що ветерани АТО в районах області також виходили на акції протесту проти затягування рішень про видачу дозволів на земельні ділянки.

Із мітингувальниками зустрівся очільник Запорізької ОДА Костянтин Бриль. На зустрічі у ЗОДА було досягнуто домовленості, що упродовж двох тижнів дозволи на земельні ділянки отримають усі АТОвці, що подали відповідні документи.

За результатами перемовин з Костянтином Брилем АТОвці розбокували будівлю держгеокадастру і розійшлися. Втім, запевняють, якщо питання не буде розв'язане в указаний термін, вони ладні знову зібритися під геокадастром і наполягати на виконанні своїх законних вимог.

Валерія Євгеньєва