У м. Запоріжжя заборона на нічну торгівлю алкоголем

Деталі вересня 14, 2017

У Запоріжжі на нещодавній сесій міськради ухвалили рішення по заборону продавати алкоголь після десятої вечора і до опівдня. Автори проекту рішення впевнені, заборона зменшить

кількість злочинів вночі. Вони вважають, що треба брати приклад із західних країн, де така заборона діє давно і має свої позитивні наслідки. Адже, говорить депутат, кожен третій злочин, побутовий злочин, як констатують правоохоронці, скоюється у стані алкогольного сп’яніння. На сьогоднішній день ми також маємо статистику, що дорожньо-транспортні пригоди у порівнянні з минулим роком скоєні саме водіями у стані алкогольного сп’яніння стали реєструватися частіше. Від поліції спеціальні дружини слідкуватимуть за виконанням рішення на заборону. Від міськради - повідна спеціальна робоча група.