Продовжуються тактико-спеціальні навчання підрозділів протиповітряної оборони Національної гвардії України

Деталі вересня 15, 2017

З 4 по 29 вересня на базі 233-го загальновійськового полігону сухопутних військ Збройних сил України проходить масштабне навчання підрозділів ПВО. По прибуттю до навчального

центру зенітники військової частини 3029 розгорнули табір та приступили до інтенсивного тренування своїх фахових здібностей з бойової, інженерної, тактичної та спеціальної підготовки. На протязі місяця гвардійці відпрацюють нормативи по зайняттю вогневих позицій сходу, розгортанню бойових розрахунків, ведення стрільби, ураження повітряних цілей та багато іншого. Паралельно з цим проходитимуть змагання на визначення кращого розрахунку ЗУ-23-2 переможці яких представлятимуть свою частину на змаганнях родів військ Збройних сил України. Також 10-го вересня бійці 9-го полку оперативного призначення зайняли почесне 3-е місце на Спартакіаді серед 11 команд. Усі учасники повинні були проявити себе у різних дисциплінах та докласти максимум своїх зусиль заради командного результату. Переможці були нагородженні різними грамотами та подарунками. «Нагороди та перемога – це звісно добре – поділився враженнями солдат Дмитро Шевченко – Але мені здається, що більш за все нам сподобався спортивний азарт та веселий настрій під час самого процесу». Наразі підготовка бійців триває, гвардійці поглиблюють свої знання та готуються до завершальних заліків і змагань на визначення кращого розрахунку.



Анатолій Гололобов