Запорізька область багата на героїв

Деталі вересня 20, 2017

18 вересня в Головному управлінні ДСНС України у Запорізькій області відбулась прес-конференція з двома запоріжцями, які тільки-но повернулися з Києва, отримавши подарунки

від Президента України Петра Порошенка. Вже чотирнадцятий рік поспіль в Україні проводиться Всеукраїнська акція "Герой-рятувальник року", що має на меті відзначити героїзм не лише професійних вогнеборців, але й звичайних громадян, які не залишилися байдужими до людського горя і врятували чиєсь життя. Урочиста церемонія нагородження переможців Акції відбулась 15 вересня на території Київського водосховища в районі с. Лебідки в Київській області. На свято завітали Президент України Петро Порошенко, Глава Уряду Володимир Гройсман, Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков, Секретар Ради національної безпеки і оборони Олександр Турчинов, Голова ДСНС України Микола Чечоткін та інші почесні гості.

Лауреатом Акції став юний запоріжець Кіріл Гурєєв. З рук Президента України Петра Порошенка хлопець отримав Диплом та цінний подарунок. Крім того, Голова Державної служби України з надзвичайних ситуацій Микола Чечоткін вручив хлопцю символічний бойовий одяг вогнеборця.

Нагадаємо, Кіріл Гурєєв врятував свого товариша Мішу Шевелева, який впав у відкритий каналізаційний люк глибиною 8 метрів. Сталося це у дворі житлового будинку по вулиці Дорошенка, що в Хортицькому районі Запоріжжя. Кіріл розумів, що не можна гаяти ані хвилини. Він спустився, знайшов постраждалого. Хлопчик був непритомний, голова залита кров’ю. Кіріл поки-що навіть не знав, чи він живий. Намагався привести його до тями і, на щастя, йому це вдалося. Міша живий, але сильно травмований. Звичайно, інші діти вже побігли за допомогою до дорослих. Але Кіріл вирішив не чекати й потягнув малого на поверхню. Згадуючи той момент, Кіріл й сам не розуміє, як він впорався. Адже, він старший за Мішу лише на п’ять років. Бідолашному було дуже боляче й не було сил. Отже, витягти його було дуже не легко, але сміливий і рішучий Кіріл зміг це зробити.

Запорізька область багата на героїв. Тепер до них приєднався й Кіріл Гурєєв, чий вчинок можна вважати справжнім подвигом, прикладом для наслідування.

Кіріл у майбутньому вирішив стати рятувальником, тому зараз навчається у підшефному навчальному закладі ГУ ДСНС України у Запорізькій області - навчально-виховному комплексі «Запорізька Січ» військово-спортивного профілю. Учні цієї школи стануть гідною зміною теперішньому поколінню рятувальників. Кіріл має всі завдатки та людські якості, аби у майбутньому стати справжнім професіоналом рятувальної справи.

Другим запоріжцем, який повернувся зі столиці з подарунком від Президента України Петра Порошенка став водій-сапер групи підводного розмінування та інших водолазних робіт Аварійно-рятувального загону спецпризначення ГУ ДСНС України у Запорізькій області прапорщик служби цивільного захисту Геннадій Трибунський. Він брав участь у масштабних планових спеціальних навчаннях підрозділів ДСНС на узбережжі Київського моря «Київське море — 2017». Він був задіяний як водій-моторист катеру на повітряній подушці «Марс-700». За участь у навчаннях, бездоганне виконання поставлених завдань та з нагоди Дня рятівника, Президент України Петро Порошенко вручив запорізькому рятувальнику цінний подарунок (наручний годинник).

Під час навчань близько 300 чоловік особового складу за допомогою 19 одиниць автомобільної, інженерної, пожежної і спеціальної техніки, 4 одиниць авіаційної техніки та 26 одиниць плавзасобів і засобів подолання перешкод продемонстрували майстерність пошуково-рятувальних сил під час проведення рятувальної операції на водному об'єкті.

Так, за задумом навчань, внаслідок інтенсивних дощів та різкого підйому рівня води у річках Дніпро, Десна, Прип’ять, Стугна, Тетерів сталося підтоплення ряду населених пунктів Київської області. Будівлі та споруди частково затоплено та зруйновано, а постраждалі й потерпілі перебувають на верхніх дахах будівель і потребують термінової допомоги. Водночас, ситуація ускладнилася аварійним приводненням в акваторію Київського водосховища пасажирського літака, виявленням у береговій смузі вибухонебезпечних предметів, вимитих паводковими водами, виникненням пожежі на вантажному судні та великої лісової пожежі.

Під час масштабної рятувальної операції підрозділи ДСНС продемонстрували дії щодо порятунку людей та ліквідації небезпечних проявів надзвичайної ситуації. Крім того, для підвищення ефективності дій залучених сил, Штабом з ліквідації НС було додатково задіяно авіацію Служби — вертольоти ЄС-145 «Єврокоптер» та Мі-8МТ, пожежні літаки Ан-32П, а також мобільну пошуково-рятувальну групу Спеціального авіаційного загону ДСНС України. Також в районі надзвичайної ситуації працював пересувний пункт управління, пункт надання психологічної допомоги постраждалим та мобільний госпіталь.

Наприкінці заходу з професійним святом рятувальників привітав Президент України Петро Порошенко, зазначивши, що підрозділи ДСНС вкотре продемонстрували готовність кинутись у вогонь і воду для того, щоб допомогти людям.