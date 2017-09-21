У м. Запоріжя можна ознайомитися зі «Стратегією розвитку міста»

Деталі вересня 21, 2017

Бажаючі можуть ознайомитися зі «Стратегією розвитку міста» на офіційному сайті Запорізької міськради. В рамках співпраці Запорізької міської ради з проектом міжнародної

технічної допомоги «Партнерство для розвитку міст» (ПРОМИС) в 2016-2017 роках тривала спільна робота з розробки Стратегії розвитку міста. Проектом ПРОМІС завершена робота над проектом Стратегії розвитку міста Запоріжжя до 2027 року і додатками до нього (Профіль міста Запоріжжя, Звіт про результати опитування громади Запоріжжя з приводу проблем і напрямків розвитку міста, Звіт про результати опитування представників бізнесу міста Запоріжжя, Звіт про стратегічну екологічну оцінку Стратегії розвитку міста Запоріжжя на період до 2027 року).