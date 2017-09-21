Деталі вересня 21, 2017

Журналісти Запорізької області взяли участь у тернінгу "Головне про енергоефективність у ЗМІ", організованому Проектом USAID "Муніципальна енергетична реформа в Україні". Проект працює під девізом «Збережемо тепло – збережемо Україну».

Під час тренінгу журналісти Запорізької ознайомилися з сучасними енергозберігаючими технологіями, дізнатися про особливості будинків, збудованих в Україні, перевірити правильність використання ключової термінології та розвіяти найпоширеніші міфи, зокрема, про ОСББ.

Також для учасників тренінгу було проведено майстер-клас «Як правильно утеплювати будинок?».

В рамках тренінгу відбувся прес-тур на ОСББ «Республіканська 98», що у Заводському районі обласного центру, про що варто зупинитися конкретніше.

Першим результатом, який відчули мешканці будинку після створення ОСББ, стало зменшення тарифів на утримання будинку – люди почали платити тільки за надані послуги. Далі співвласники багатоквартирного будинку відмовилися від послуг міського КП «Основание», бо не побачили ефективності від їх дій. Після переконливих доводів з боку голови ОСББ Марії Петкової, людини ініціативної і ділової, балансоутворювачем будинку стали самі мешканці. Своїми силами вони підтримували затишок та чистоту, але саме управління будинком довірили керуючій компанії «Наш дім – Запоріжжя», яка довела свою порядність та надійність.

Далі, після тривалого часу оббивання порогів владних кабінетів, заручившись підтримкою та юридичним супроводом керуючої компанії, голова ОСББ домоглася капітального ремонту будинку. Виділені кошти з бюджету направили на заміну даху, утеплення фасадів та оновлення інженерних мереж.

Виручили і кредити, хоч зважитись на них співвласникам будинку було нелегко. Позаторік вони одержали наданий державною програмою по енергозбереженню «теплий кредит» для заміни вікон у під’їздах. А торік ОСББ взяло кредит на встановлення індивідуального теплового пункту (ІТП).Значну частину кредиту повернув Фонд енергоефективності.

ІТП був серйозним каменем спотикання особливо для тих мешканців, хто не дуже до цього переймався економією тепла у свої помешканнях. Але вже за перший опалювальний сезон всі сумніви розвіялися, коли кожна сім’я зекономила майже 50 відсотків сімейних коштів у порівнянні з коштами мешканців сусідніх будинків.

Учасники тренінгу відзначили для себе, що при створені ОСББ та впровадження заходів щодо енергозбереження та енергоефективності завжди є ті, хто незадоволений перемінами і серйозно гальмує процес перетворення у кращий бік. Але коли люди вмотивовані, вирішити можна все намічене. У ОСББ «Республіканська 98» п’ять років тому теж ніхто не вірив у такі серйозні зміни, які сьогодні стали реальністю.

Микола Бордюжа