На Запоріжжі поліцейські продовжують відвідувати родини, які перебувають на обліку

Деталі вересня 22, 2017

Поліцейські, спеціалісти служби у справах дітей та соціальні працівники провели рейд на території Пологівського району.



Захід відбувся 19 та 20 вересня. Працівники ювенальної превенції відвідали сім’ї, які перебувають на контролі у зв’язку з неналежним виконанням батьками своїх обов’язків щодо виховання дітей.

Фахівці проконсультували батьків щодо методів та форм виховання неповнолітніх, оформлення державної соціальної допомоги, житлових субсидій, влаштування дітей до закладів позашкільної освіти тощо.

Правоохоронці попередили про адміністративну та кримінальну відповідальність за порушення прав та інтересів неповнолітніх. Також поліцейські провели профілактичні бесіди з дітьми, нагадали їм правила безпеки та поведінки.

Нагадаємо, що на початку вересня працівники ювенальної превенції провели профілактичні бесіди із представниками торговельних закладів щодо неприпустимості продажу алкоголю дітям.

Відділ комунікації

поліції Запорізької області