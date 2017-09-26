Розпочалось інспектування 9-го полку оперативного призначення

Деталі вересня 26, 2017

25-го вересня до розташування військової частини 3029 завітали офіцери Головного управління Національної гвардії України з метою перевірки належної організації служби. Традиційно

перевірка розпочалась з перевірки стройової підготовки, зовнішнього вигляду, посадових документів та знань функціональних обов’язків та положень Стройового статуту. Далі полк отримав сигнал навчальної бойової тривоги для перевірки боєздатності особового складу та його готовності для виконання поставлених завдань. Надалі протягом тижня плануються інспекційні перевірки з окремих питань для визначення стану військової діяльності частини.



Анатолій Гололобов