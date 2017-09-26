Фестиваль..для..дітей-сиріт.."Мама+Я" у Запоріжжі

Деталі вересня 26, 2017

У зоні відпочинку "Дубовий гай" гамірно та звідусіль лунає дитячий сміх. Так звучить 11 фестиваль..для..дітей-сиріт.."Мама+Я". І хоча, у Запоріжжі він проходить

вперше, відразу зрозуміло, що в нашому місті дуже багато чуйних та небайдужих людей, які докладають всіх зусиль, щоб допомогти організаторам цього свята зробити для дітей-сиріт цю зустріч незабутньою. Головна мета цього фестивалю - підтримати сиріт, дати можливість дітям проявити свої таланти в творчості, спорті, в прикладному мистецтві і отримати безцінну можливість спілкування із зовнішнім світом, зрозуміти, що вони не відділені від соціуму, а отримують підтримку і любов оточуючих.

Присутні професійні артисти, співаки, спортсмени, представники творчої інтелігенції намагались, щоб оченята кожної дитинки світились вогником добра, завзяття та радості, щоб віра у власні сили наповнювала їх серця, а впевненість у підтримці оточуючих допомогла дітям реалізувати себе в майбутньому!

Зі свого боку, фахівці Запорізької обласної служби зайнятості прагнули зробити знайомством дітей зі світом професій цікавим та корисним, допомогти у виборі професійного майбутньої та довести цінність кожної професії.

Діти разом з фахівцями зробили невелику екскурсію в минуле і відповіли на запитання «Коли з`явилися на землі перші професії?»; дізналися як правильно поєднати три фактори, обираючи професію: Я - хочу, Я – можу, Я - треба; що необхідно для правильного вибору професії; проявили велику активність у виконанні вправ та конкурсів: «Відгадай професію» «Ромашка», «Оптимісти на скептики», «Хто є хто?» в яких вони здобули нові знання про різні сфери діяльності, нові професії та правила професійного вибору.

Мультфільми про професію та соціальні ролики, які розповідають молоді про важливість обрання своєї майбутньої професії, привернули неабияку увагу дитячої аудиторії. Після перегляду було спільне жваве обговорення про цінність кожної професії. Але всі учасники погодилися, що головне – бути професіоналом своєї справи.

Діти поринали у світ професій, ділилися своїми заповітними мріями, ставили запитання, були безпосередні та задоволені. Завдяки дитячим мріям про професійне майбутнє яскравими барвами вбрався Запорізький дуб професій. Тож, час зустрічі минув дуже швидко.

«Професій на світі безліч, та яку би Ви не обрали , головне, щоб Ви натхненно працювали, отримували задоволення від роботи та приносили користь собі та державі!» - звернулась до дітлахів директор Запорізького обласного центру зайнятості Ірина Дуднік та побажала всім вдалого вибору свого майбутнього професійного шляху.





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