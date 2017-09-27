Народний депутат України Вадим Кривохатько зробить все, щоб винні у провалі будівництва Балабинського дисадка «Теремок» були покарані

Деталі вересня 27, 2017

25 вересня перед Балабинським дитсадком «Теремок» було не звичайно людно. Батьки з дітьми зібралися з приводу замороженого будівництва приміщень дитячого закладу.



Питання гострої нестачі місць у дитячому садку існує вже не перший рік. Втім, вирішення цієї проблеми cтало можливим через добудову на території закладу додаткових приміщень. Саме на такий крок пішла влада області. Для цього профільне управління Запорізької ОДА влітку 2016 року уклало договір із підрядником на суму понад три мільйони гривень. За ці кошти до початку 2017-го року будівельники були зобов'язані виконати всі покладені на них роботи. Вже добігає кінця цей рік, а об’єкт не лише не здано в експлуатацію, а навіть не вибудовано – закладено лише фундамент, на цьому всі роботи припинилися.

Згідно документації додаткове приміщення мало б розмістити 140 дітей. Це дозволить прийняти малят не лише з Балабине, а й сусіднього Кушугума та Малокатеринівки. Сьогодні ж садок, який вміщає по документах не більше ста десяти дітей, відвідує на пів сотні дітей більше. Ще 220 малюки знаходяться на черзі. Педагоги ледь справляються з навантаженням. Балабинці чи не з народження дитинки стають на чергу до дитячого закладу, сподіваючись, що хоча б через три-чотири роки дійде їхня черга.

Ініціатором добудови приміщень дитсадка виступила Балабинська селищна рада. За власні кошти з місцевого бюджету було виготовлено проектно-кошторисну документацію, зробили позитивний експертний звіт. Об’єкт був включений до переліку об’єктів, які будуть фінансуватися з обласного бюджету. В 2016-ому році селищна рада отримала повідомлення про початок будівництва, про початок виконання цих робіт, приїхали будівники, будівництво розпочали, проте віз і досі там. Нам обіцяли, що приміщення мали вибодувати ще до минулого нового року, - зазначає Надія Самсика, секретар Балабинської сільради.

Допомогти розібратися в ситуації місцевим жителям пообіцяв народний депутат Вадим Кривохатько, який приїхав на зустріч з батьками та педагогами дошкільного закладу. Народний обранець на власні очі побачив ситуацію з «Теремком», оглянув територію дитсадка і пересвідчився, що будівництво зупинилось, ледь розпочавшись.

Згідно документації дитячий садок на 95 відсотків закінчений. Підряднику-забудовнику було перераховано майже всю суму згідно договору – це понад 3 млн гривень. Насправді, і всі ми це побачили, що виконано ледь 10 відсотків від повної здачі об’єкту. Тут не витрачено і 330 тисяч гривень. Не зрозуміло, за які саме роботи було оплачено мільйони бюджетних коштів. Висновок лише один очевидний - левову частку грошей вкрадено. І сталося це через відсутній контроль з боку замовника робіт – Управління капітального будівництва області. Після побаченого мною та вивчення документації, я особисто звернусь до адміністрації Президента, Кабінету Міністрів та ряду контролюючих державних органів, щоб звернути їхню увагу на проблему мешканців смт Балабине, оскільки місцева влада, вочевидь, не спроможна здійснити належний контроль за раціональним використанням бюджетних коштів. Окрім того, я підготую звернення до правоохоронних органів, щоб вони побачили та відреагували на розкрадання державних коштів під час будівництва дитячого закладу, - повідомив під час зборів Вадим Вікторович.

Батьки дітей та персонал закладу сподіваються на допомогу Вадима Віктровича, на те, що дитячий садок таки добудують і дітки матимуть змогу провести щасливе дитинство в «Теремку».

Поки готувався номер, стало відомо, що невдовзі після візиту народного депутата, на об’єкт почав приїжджати транспорт з будматеріалом. Тож, є надія, що візит Вадима Кривохатька відбувся не даремно.