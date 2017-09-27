Оголошено дату і місце проведення Новомедіа Форуму 2017

Деталі вересня 27, 2017

Сьомий Новомедіа Форум відбудеться в Києві 3, 4 листопада. Цього разу головний медіа-майданчик країни розміститься в комплексі «Nivki-Hall». Це унікальна журналістська подія, яку відвідують сотні працівників ЗМІ та медіа-активістів з усіх регіонів України та інших країн. Спікерами традиційно є ключові персони зі сфери телебачення, радіо, преси та онлайн-проектів.

З 1 серпня відкрита реєстрація на міжнародний Новомедіа Форум 2017 року. Щоб заявити про свою участь у Новомедіа Форумі, потрібно заповнити форму реєстрації на офіційному сайті: http://novomediaforum.org/

Один з основних етапів підготовки щорічного Новомедіа Форуму — розробка та представлення офіційної афіші. Вона розкриває ключову тему й концепцію майбутньої події.

Міжнародний Новомедіа Форум — 2017 матиме слоган «Реформація масових комунікацій».

«В Україні відбувається процес реформування. Багато сфер підлягають змінам, медіа в тому числі, — каже голова оргкомітету Форуму Руслан Кухарчук. — До того ж 2017 року тематика реформації є особливо символічною: ми з усім світом відзначаємо 500-річчя європейської протестантської Реформації. Ці дві причини істотно вплинули на вибір цьогорічної теми Форуму».

Уже традиційно Новомедіа Форум проходить в перших числах листопада на центральних майданчиках столиці. Нагадаємо, що в 2011 і 2012 році Форум проходив в «Будинку кіно». Тоді учасниками стали представники 10 країн. У 2013-му Форум в Українському домі відвідали в якості спікерів уже більше 50 провідних фахівців. Новомедіа Форум з 2014 по 2016 рік проходив у готелі «Турист». У 2014-му в умовах зовнішньої військової агресії в Україні Форум пройшов під слоганом «Правда перемагає». Головним посилом Форуму 2015 було «Брати участь у змінах». А в 2016 році захід пройшов під назвою «Персоналізація». Слоган — «Ти в медіасфері».

Отже, нагадуємо, що Новомедіа Форум 2017 пройде в Києві 3, 4 листопада в комплексі «Nivki-Hall». «Не пропустіть можливість відвідати головну медіаподію в Україні», — запрошують організатори Форуму.



Прес-центр "Новомедіа"