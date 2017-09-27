Сєва Новгородцев їде до Києва заради журналістики та музики

Деталі вересня 27, 2017

Журналіст та радіоведучий ВВС в Лондоні «перший радянський ді-джей», кавалер ордену Британської імперії, його голос слухали під подушкою в часи СРСР, музикант і спікер, професіонал

вищого класу. Все це - про Сєву Новгородцева. Вже декілька років організатори Новомедіа Форума кликали його до Києва для участі в заході. І ось тепер Всеволод Борисович прийняв рішення. То ж 3-4 листопада в Києві він візьме участь у щорічному журналістському івенті.

Близько 40 років Сєва Новгородцев присвятив роботі в медіасфері. Його перша музична програма на ВВС в Лондоні вийшла в 1977 році під назвою "Программа популярной музыки из Лондона", яка була в ефірі 27 років. Саме вона принесла автору широку популярність. Та й взагалі - саме робота на британському радіо зробила із Сєви легенду. Він сам це зрозумів, коли прочитав в емігрантському журналі таку репліку: "Молодь, що? Вони слухають того Сєву Новгородцева".

Далі були "Сєваоборот", "БиБиСєва", "Рок-Посевы" та інші легендарні радіо проекти. Як висновок, в 2005 році Сєва був нагороджений орденом Британськлї імперії за заслуги в області мовлення. Нагороду особисто вручала королева Єлизавета ІІ.

На Новомедіа Форумі Всеволод Борисович розповість про багаторічну роботу на радіо, про свої творчі проекти та, звичайно, про музику. «Нелегко «Нелегко підвести підсумок моїм 38 з половиною років на Бі-Бі-Сі, — прокоментував ведучий закінчення своєї кар'єри. — Як мені попрощатися зі своїм слухачем? Його реакція протягом цих десятиліть багато в чому формувала мої програми і моє життя. Скажу просто: ми всі тут тимчасово».

Між тим Сєва Новгородцев не тільки в своєму роді візитівка Бі-Бі-Сі, але й джазовий музикант. Ще хлопчаком він цікавився цим видом мистецтва, в морехідці грав джаз на саксофоні в оркестрах. Організатори Новомедіа Форума очікують, що радіоведучий порадує учасників не тільки гострим спічем, а й можливо виконає в живу свою музикальну композицію.

Спеціально для своїх українських слухачів та глядачів Сєва Новгородцев записав відеозапрошення:https://youtu.be/A0a4cAHsSmQ

Кожен рік оргкомітет Новомедіа Форуму запрошує в якості спікерів авторитетних медіа-працівників та цікавих особистостей. В листопаді на захід приїде близько 30 кращих спікерів, медіа менеджерів, блогерів, експертів та аналітиків з різних типів медіа, щоб дати практичні поради журналістам та іншим медіа професіоналам.

Нагадуємо, що Новомедіа Форум - щорічна подія, яка пройде в Києві з 2011 року. Захід організовано для спілкування та підвищення кваліфікації представників всіх типів медіа та громадських журналістів. Подивитись, як це проходило в минулі роки, можна ТУТ.

Що ж, 3-4 листопада, Новомеліа Форум в Києві: концентрація ключових медіаперсон і основних медіатем.

Для того, щоб стати учасником Форуму цього року, треба заповнити реєстраційну форму ТУТ.



Прес-центр Новомеліа Форума