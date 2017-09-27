Деталі вересня 27, 2017

Сьогодні Україна рухається шляхом змін і реформ. Ось у такі перехідні часи працювати важко, однак держава розвивається – у новому форматі, з новими реформаторами і перспективами.



Запорізька область також проживає зміни. Як вони проходять у нашому регіоні і про інші актуальні питання розповідає депутат Запорізької обласної ради, голова постійної комісії з питань місцевого самоврядування та адміністративно-територіального устрою, юрист Дмитро МАЙСТРО.

Дмитре Миколайовичу, напевно, виходячи з того, що ви очолюєте комісію, яка більшою мірою відповідає за основну реформу – децентралізаційну, розкажіть, будь ласка, читачам, як проходить ця реформа в нашій області.

Так, нашій комісії доводиться працювати з питаннями місцевого самоврядування та адміністративно-територіального устрою. Питання децентралізації піднімаються на кожному засіданні. Звичайно, реформа децентралізації проходить не так швидко, як хотілося б. І причина цьому – недосконалість законодавства.

Є кілька проблемних аспектів децентралізації, і всі вони лежать в правовій площині. Перший із них - доля районів, в яких створені об'єднані територіальні громади. У Запорізькій області ми вже маємо кілька районів, повністю «покритих» громадами. Те, якими будуть у нових реаліях функції райрад і райадміністрацій, законодавчо не визначено. Зміни до Конституції, що стосуються створення префектур, і введення посади префекта, не внесені. Отже, юридичних підстав для ліквідації цих органів влади немає. У Верховній Раді України був зареєстрований законопроект № 6636 «Про ліквідацію, утворення та зміну меж районів». Крім вирішення територіальних проблем, він передбачає ліквідацію райадміністрацій і реорганізацію роботи райрад. Другий аспект - закон «Про службу в органах місцевого самоврядування». Він був прийнятий Верховною Радою, але заветований Президентом. Даний закон дуже важливий, адже у будь-якій європейській країні місцеве самоврядування - це базовий рівень. Документ визначає політичну приналежність працівників місцевого самоврядування, питання оплати праці, і багато іншого. Третій момент - закон, що дає право громадам, розпоряджатися землею, яка знаходиться за межами населеного пункту. Всі знають, що ОТГ організовуються переважно в сільській місцевості. Там основний дохід бюджетів - це плата за користування землею. Сьогодні про цей закон чомусь не згадують. Він пройшов перше читання, і на цьому все. Його прийняття залежить від політичної волі Верховної Ради і керівництва країни, якої на сьогодні просто немає. Нарешті, останній момент - очевидна недоробка закону «Про добровільне об'єднання територіальних громад», що стосується об'єднання в ОТГ селищ міського типу. При об'єднання держава гарантує допомогу тільки населеним пунктам, розміщеним у сільській місцевості. Хоча, по суті, смт нічим не відрізняються від сіл. Зрозуміло, ми як профільна комісія, намагаємося реагувати на ці проблеми.

Напевно, не помилюся, коли скажу, що найболючіше сьогодні «б’є» по людях медична реформа, яка зовсім не пристосована до реалій сьогодення…

І це дійсно так. У Запорізькій області вже створено п'ять госпітальних округів – територіальних об'єднань закладів охорони здоров'я декількох районів в одну мережу за принципом доступності, щільності та чисельності населення, наявності готових лікувальних закладів, шляхів доставки пацієнтів і дорожнього сполучення. Я дуже ретельно відслідковую усі моменти, пов'язані з цією реформою, відвідував тренінги з медичного права. Але, навіть спілкуючись з радниками в.о. міністра охорони здоров'я Уляни Супрун, я бачив, що вони і самі до кінця не розуміють, в якому напрямку має розвиватися медицина в нашій країні. Кажуть, що вона стане страховою, або люди будуть самі вносити частину суми за своє лікування. Однак ті, хто пишуть у нас законопроекти, чомусь забувають, що основним законом нашої країни, як і раніше, є Конституція. У статті 49 чорним по білому написано, що в державних і комунальних лікувальних установах, медична допомога надається безкоштовно. Виходячи з цього, будь-які спроби зробити її платною, носять антиконституційний характер. Бажаючи надати хоча б видимість законності цим процесам, наші керманичі прописують, що мова йде про медичної послуги, а не про допомогу. Але 22-га стаття Конституції говорить, що всі закони, прийняті в державі, не повинні бути спрямовані на обмеження прав громадян. Вважаю, що питання це дискусійне. Так як оплата навіть невеликої частини лікування, для більшості людей - непосильна ноша. Адже як зараз чинять в Україні? Кожна політична еліта, яка приходить до влади, знову й знову переписує основний закон держави в своїх інтересах. Але так бути не повинно. Головна проблема розвитку України – це відсутність стратегії розвитку держави.

А що стосується пенсійної реформи? Яка Ваша думка стосовно змін, які проходять у нашій державі в цьому напрямку?

Сьогодні у прийнятті багатьох рішень українська влада орієнтується на МВФ. Для часу, коли з'явилася солідарна пенсійна система, вона була досить прогресивною. Багато років вона працювала як годинник, не викликаючи питань і нарікань. По суті, це соціальний договір поколінь. Але, на жаль, час вніс свої корективи. В країні змінилася демографічна ситуація - смертність перевищує народжуваність. Також набули поширення еміграційні процеси і нелегальна праця. Ще додайте сюди інфляцію. В результаті, на пенсії, які вони отримують зараз, більшість літніх людей змушені не жити, а виживати. У нинішніх реаліях в якийсь момент потрібно дійсно сказати, що це була хороша система, і перейти на новий етап. Але при обов'язковій наявності державних гарантій. Що, наприклад, якщо людина все життя відраховував в якийсь приватний пенсійний фонд, ці гроші не будуть розкрадені, і так далі. Є й інша проблема. Більшість нинішніх пенсіонерів заробляли свій стаж при Радянському Союзі. Тоді працювали всі, а що зараз робити молоді? МВФ вимагає підвищувати пенсійний вік - в Європі він становить 63-65 років. Але в Україні інший рівень життя, і багато хто просто не дотягує до такого віку. Розуміючи, що відкрите підвищення пенсійного віку призведе до соціального вибуху, влада придумала приховану форму підвищення - у вигляді збільшення мінімального терміну страхового стажу. Він буде підніматися аж до 2028 року, з 15 до 35 років. І це при тому, що людині потрібно не просто відпрацювати цей час, а бути оформленим офіційно, відраховуючи страхові внески. Поки в реформі зацікавлені ті, хто вже перебуває на заслуженому відпочинку - їм обіцяють перерахувати пенсії у бік збільшення. Або ті, хто піде на пенсію найближчим часом. Решта українців від пенсійної реформи, м'яко кажучи, не в захваті. Але, незважаючи ні на що, я все-таки сподіваюся, що оптимальне рішення, яке влаштує всіх, буде знайдено.

Зрештою, хотілося б дізнатися про Ваші особисті депутатські конкретні справи. Що зроблено в рамках Програми сприяння виконанню депутатських повноважень депутатами Запорізької обласної ради за рахунок коштів з депутатського фонду?

У межах мого депутатського фонду було придбано двоярусні дитячі ліжка та матраци, акустичну систему та динамічний мікрофон, холодильник та персональні комп’ютери для Кушугумського комунального дошкільного навчального закладу «Ромашка» Кушугумської селищної ради Запорізького району Запорізької області; мультимедійні проектори, шкільні меблі (столи учнівські та стільці) та оргтехніку для Кушугумського навчально-виховного комплексу «школа І–ІІІ ступенів – гімназія «Інтелект» Запорізького району Запорізької області; промислову м’ясорубку для Лежинського НВК «Загальноосвітній навчальний заклад - дошкільний навчальний заклад» Запорізького району Запорізької області; телевізори та настінні кріплення для них для КЗ «Запорізька центральна районна лікарня» Запорізької районної ради (телевізори встановлені в коридорах лікарні для відвідувачів, палаті денного стаціонару для ветеранів війни та учасників АТО і у конференц-залі).

Також, враховуючи численні звернення та побажання мешканців селища Кушугум Запорізького району Запорізької області, в межах мого депутатського фонду було виділено кошти на придбання та встановлення дитячого комплексу та лавок для облаштування дитячого майданчику на території парку в смт. Кушугум Запорізького району Запорізької області; дитячого майданчику та мініфутбольного поля у цьому ж селищі; вуличних спортивних тренажерів для облаштування спортивного майданчику на селищному стадіоні.

Крім того, з депутатського фонду придбано спортивні тренажери для облаштування залу для занять важкою атлетикою в будинку культури та спорту Балабинської селищної ради Запорізького району Запорізької області.

Дмитре Миколайовичу, 8 жовтня у нашій країні відзначається День юриста. Що б Ви побажали своїм колегам?

Перш за все, скажу, що юрист – це надвідповідальна професія і навіть покликання, це взяті на себе зобов’язання невідступно і завжди об’єктивно стояти на сторожі законності і правопорядку. Тому своїм колегам я бажаю вірного служіння Закону і народу України, приймати законні рішення на благо людини, задоволення від професійної діяльності. І, звичайно ж, міцного здоров’я і злагоди в домі. Хай щастя в особистому житті спряє вам у реалізації професійних обов’язків!

А ми бажаємо Вам не зупинятися на досягнутому і надалі успішно вирішувати актуальні для жителів нашої області й зокрема Вашого округу питання, і вдячні за компетентні відповіді.



Бесіду вела Олена МУХА