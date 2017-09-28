Чого чекати від пенсійної реформи? Чи розпочнеться пенсійна реформа у жовтні?

Деталі вересня 28, 2017

Пенсійна реформа виходить на фінішну пряму. Чого чекати від неї та коли будуть зроблені практичні кроки по її реалізації. З цими питаннями ми звернулись до виконуючої обов’язки

начальника Головного управління Пенсійного фонду України в Запорізькій області Світлани Жмурко.

- Світлано Олексіївно, то які основні зміни передбачені урядовим законопроектом № 6614 «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо підвищення пенсій».

- Документ пропонує зміни до 32 законодавчих актів, які частково набудуть чинності з 1 жовтня 2017 року, в повному обсязі – з 1 січня 2018 року.

За новими правилами на трудову пенсію за віком впливатимуть: середня заробітна плата особи, середня заробітна плата в Україні за останні три роки, тривалість трудового стажу, протягом якого особа сплачувала пенсійні внески, вартість одного року трудового стажу. У виграші будуть ті, хто матиме великий стаж і хто протягом своєї трудової діяльності справно сплачував внески до Пенсійного фонду. Тим, хто не матиме 15 років стажу призначатимуть державну соціальну допомогу після досягнення ними 65 років.

Новацією реформи стане перерахунок (осучаснення) пенсій з їх подальшою індексацією (перерахунком) для захисту від знецінення та інфляції, можливість купити страховий стаж, а також скасування оподаткування пенсії працюючим пенсіонерам.

Крім того, усе йде до того, що в законодавстві будуть ліквідовані всі пенсійні закони, відмінні від загального, тобто спеціальні і інші види пенсій. Ці зміни мають відновити соціальну справедливість та у комплексі з вирішенням державою питань легалізації зайнятості та зарплати забезпечити у наступні роки ліквідацію дефіциту бюджету Пенсійного фонду.

- Чи чекають люди на прийняття законопроекту Верховною Радою України?

- У серпні – вересні, а особливо за останні дні на «гарячі лінії», за допомогою електронної пошти, онлайн-зв’язку в режимі Skype, письмово до органів Пенсійного фонду в Запорізькій області звернулась велика кількість пенсіонерів, стурбованих питанням очікуваного перерахунку пенсій з 1 жовтня. Вони сподівались на його розгляд у вересні, особливо як було анонсовано у четвер 21 числа ...

- Але депутати перенесли розгляд Закону про пенсійну реформу на 3 жовтня. Чи встигне Пенсійний фонд перерахувати пенсії, і чи отримають все ж пенсіонери таке довгоочікуване підвищення уже у жовтні?

- Так, ми всі очікували прийняття цього Закону 21 вересня. Я кажу ВСІ – не випадково. Це не тільки майже 450 (446,4) тис. пенсіонерів області, а й вся система Пенсійного фонду. Адже була проведена кропітка підготовча робота для

здійснення перерахунку саме з 1 жовтня. Опрацьовувалось програмне забезпечення, проводились попередні розрахунки, перевірки. Ми були повністю готові для проведення осучаснення пенсій, тощо.

Звичайний процес щомісячного нарахування пенсій займає в середньому 4-5 днів, а процес нарахування пенсійних виплат, що передбачає масовий перерахунок – 10-12. Враховуючи те, що виплатний період в країні починається з кожного четвертого числа місяця, за який нараховано пенсію, навіть за умови прийняття Закону 21 вересня, органи Пенсійного фонду встигли б зробити його. Але за тих обставин, що склались, це може затягнутись аж до кінця жовтня.

Голова правління Пенсійного фонду поставив перед нами чітке завдання, у разі прийняття Закону третього жовтня, провести осучаснення пенсій саме у цьому місяці. Для фахівців, хто знається на питаннях здійснення масових перерахунків, зрозуміло, що це дуже не просте завдання. Але йдеться про збільшення пенсій для 9 мільйонів людей по всій Україні і як я вже казала для 450 тис. запоріжців. Ми не маємо права на зволікання, адже люди повинні отримати свої гроші.

- Але ж Ви знаєте всі норми цього законопроекту, то хіба не можна попередньо все перерахувати, підготувати, а за умови прийняття виплатити пенсії у нових розмірах, швидше за ті терміни, що ви назвали?

- Дійсно, попередня підготовча робота в системі Пенсійного фонду і в нашій області вже проведена, як я і казала. Але нам потрібна остаточна версія закону. Зміни, хоча б незначні, можуть внестись у сесійній залі навіть в останній момент. А будь-яка зміна впливає на методику перерахунку. Ми не можемо і не маємо права робити приблизні перерахунки. Це ж не просто цифри, а різні нюанси, як кому зараховувати стаж, заробіток тощо. Перерахунок – це складний процес, це не просто взяти і збільшити пенсію на певний процент. Це зміни у складових, від яких залежить розмір пенсії. А головне, це люди, які очікують справедливого підвищення. Тому, образно кажучи, кожна літера закону, кожна кома може вартувати пенсіонеру певну суму гривень.

- А чи достатньо технічних та фінансових ресурсів у Пенсійного фонду на таке масове підвищення пенсій?

- До осучаснення пенсій ми фінансово готові. На сьогодні в Україні, за даними Пенсійного фонду України, надходження збільшились понадпланово більш ніж на 14 млрд. Тобто органи Фонду фінансово спроможні зробити пенсіонерам перерахунок. Сьогодні гроші є, є всі організаційні і технічні можливості.

- Чи можете Ви заспокоїти пенсіонерів. Все ж, є в них шанс отримати підвищені пенсії вже у жовтні? Який буде порядок виплати пенсій?

- Ми сподіваємось, що депутатський корпус консолідується і врешті прийме це доленосне рішення, аби запустити у дію механізм осучаснення пенсій. А ми, в свою чергу, будемо робити все, що від нас залежить.

Щодо порядку виплат. Фінансування і виплата вересневих пенсій завершені в області 25 числа, як і передбачено законодавством. Вже готуються відомості на виплату пенсій жовтня та 2 жовтня будуть передані банківським установам та відділенням поштового зв’язку, розпочнеться їх фінансування органами Фонду в області. А з 4 жовтня - виплата відповідно до індивідуально встановлених пенсіонерам дат отримання пенсій.

Після ухвалення Верховною Радою України пенсійної реформи органи Пенсійного фонду в автоматичному режимі проведуть перерахунок (осучаснення) пенсій запорізьким пенсіонерам та проведуть виплату підвищень протягом жовтня за додатковими відомостями.

27 вересня 2017 року