Thursday, September 28, 2017
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Стали відомі всі спікери Новомедіа Форуму 2017

Деталі
вересня 28, 2017

Кращі фахівці медіасфери зберуться на Новомедіа Форумі, щоб поділитися цінними знаннями з учасниками масштабної журналістської події у Києві. Стали відомі імена всіх

30 спікерів. Теми і виступи на будь-який смак і професійний запит. Це найкраща можливість дізнатися ще більше нового, цікавого і корисного від топових медіаворкерів з України та інших країн.
Особливий гість цього року – Сєва Новгородцев, журналіст і радіоведучий BBC в Лондоні, «перший радянський діджей», кавалер ордена Британської імперії. Коли він починав працювати, його голос слухали під подушкою ще за часів СРСР, в завершенні кар'єри він вже мовив в онлайні і відкрито. Музикант і надзвичайно привабливий спікер. Уже кілька років організатори Новомедіа Форуму звали його у Київ для участі у події. І ось тепер, Всеволод Борисович прийняв рішення, і 3-4 листопада буде в Києві на щорічному журналістському івенті.
На Новомедіа Форум також прилетить Меліса Гарісон, керуючий директор The Media Project. Журналіст на радіо і телебаченні США з досвідом роботи більше 20 років. Вона працювала ведучою новин і репортером в телекомпаніях NBC в Нью-Йорку і WFAA-TV в Далласі. Багато років вела ефір на радіо CBS. Гостя розповість, чому між американськими журналістами і адміністрацією президента Трампа так багато конфліктів.
Матвій Ганапольський – журналіст і ведучий радіо і телебачення, поділитися тим, як стати помітною персоною в ефірі. Спікер має величезний досвід роботи ведучого. Радіостанції «Эхо Москвы», грузинського телеканалу «ПІК», кримськотатарського телеканалу ATR, українського телеканалу NewsOne і Радіо Вести, Радіо «Ера». Нині – ведучий телеканалу «ПРЯМИЙ».

 

Про правила і стандарти, за якими слід працювати телеведучим, буде говорити Вадим Карп'як, ведучий «Свобода слова» на ICTV; Ольга Кашпор, керівник напрямку нових форматів 1+1; Віолетта Трикова, ведуча на телеканалі «112 Україна».
Про етапи створення та розвиток успішного інтернет-видання розкажуть ряд відомих знавців. Орест Сохар – шеф-редактор «Оглядача», лауреат премії «Журналіст року». Сергій Рачинський – журналіст, редактор, медіа-менеджер, медіа-тренер з майже 20-річним стажем. Денис Попович – служив головним редактором інтернет-видань «Народна правда» і «Апостроф», керував відділом «Суспільство» в газеті «Комерсант Україна». Пул спікерів Форуму поповнила також Ірина Соломко – керівник комунікаційного напряму «реанімаційному пакету реформ», яка раніше працювала в «Сегодня» і «Кореспонденті». 
«Як розповідати про спорт цікаво і нетипово» – про це розповість Слава Варда. Нині веде спортивні ефіри на News One. Також автор і ведучий низки програм на радіо «Вести» і телеканалі UA: Перший. Пару йому складе Руслан Свірін, керівник спортивної редакції телеканалу «Київ».
Як зробити соціальну журналістику не лише корисною, а й цікавою – про це розкажуть журналісти телеканалу СТБ Ірина Заславець і Дмитро Литвиненко.
Про інформаційну війну, контрпропаганди і ролі ЗМІ в деокупацію – сесія особливої актуальності в рамках Новомедіа Форуму цього року. Один з кращих фахівців в цій темі – Олексій Арестович. До нього приєднається Олег Саакян, політолог і громадський діяч з Донбасу, голова Платформи соціально-гуманітарних ініціатив і інновацій «Єдиний Координаційний Центр».
Не залишаться без уваги і влогери, які прагнуть підкорити YouTube. Фахівці компанії AIR, що входять до ТОП-5 світових партнерів YouTube, дадуть ексклюзивні рекомендації. Зірковим гостем цієї сесії стане Роман Олещук, творець відеожурналу «Крізь».
Отже, Новомедіа Форум у Києві, 3-4 листопада. Весь пул спікерів опублікований ТУТ.
Встигніть зареєструватися, заповнивши форму ТУТ.
30 СЕКУНД ПРАВДИ ПРО НОВОМЕДІА ФОРУМ!


Прес-центр "Новомедіа Форума"

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