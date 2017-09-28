Thursday, September 28, 2017
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У військовій частині 3029 продовжується інспектування

Деталі
вересня 28, 2017

Гвардійці 9-го полку оперативного призначення виїхали до навчального центру для здачі заліків з бойової підготовки. Офіцери управління та особовий склад 1-го оперативного

батальйону виконували 8 вправу навчальних стрільб з автомату Калашнікова, жінки військовослужбовці стріляли з пістолету Макарова, а 2-й батальйон займався тактикою. Також виконувались нормативи гранатометних розрахунків по ураженню цілей з РПГ та тактичні дії екіпажів БТР. Окрім цього зв’язківці частини розгорнули допоміжний пункт управління для підтримання стійкого зв’язку та проходження інформації в установленні контрольні терміни. «Сьогодні був дуже насичений день. – зауважив старший солдат Артем Терновий – Та не дивлячись на вітряну погоду, мені здається що весь особовий склад полку показав належний рівень своєї підготовки». Наразі інспектування продовжується, тому завтра на гвардійців чекають нові бойові завдання.

 


Анатолій Гололобов

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