Які заходи треба вжити, щоб зупинити процес зубожіння населення?

Деталі листопада 20, 2017

1. Олексій Скрипка, електромеханик:

-Треба неухильно продовжувати початі економічні

реформи. Їх не треба боятися, хоч і на даному етапі нам дуже важко. У нас війна, у нас зруйнована частина країни, у нас відібрали території. Треба щоб економіка країни через прийняття потрібних законів підіймалася. На жаль це дуже поступовий рух. Вважаю що позитивні зміни зможуть відчути наші онуки.

2. Лідія Саричева, викладач:

-Вважаю що треба змінити владу в країні, на більш адекватну, професійну і менш корумповану.

3.Володимир Златокрилець, пенсіонер:

- Для того щоб зупинити зубожіння, треба поперше роззброїти народ, повернутися до демократії, тоді можно бути про щось розмовляти. В країні у людей зараз стільки зброї на руках що ніяки питання вирішити неможливо, аніж як у бандитський спосіб.

4. Любов Головко, пенсіонер:

- Треба щоб мир був в країні, щоб скінчилася війна на Донбасі. Треба щоб було взаєморозуміння поміж владою та громадянами. Треба щоб люди жили в єдності, і щоб економіка зростала.

5. Алла Михальцова, медична сестра:

-Я не дуже розуміюсь на економиці. Але ось мені підвищили пенсію, і я дуже радію цьому.