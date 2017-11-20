Які заходи треба вжити, щоб зупинити процес зубожіння населення?

1. Олексій Скрипка, електромеханик:
-Треба неухильно продовжувати початі економічні
реформи. Їх не треба боятися, хоч і на даному етапі нам дуже важко. У нас війна, у нас зруйнована частина країни, у нас відібрали території. Треба щоб економіка країни через прийняття потрібних законів підіймалася. На жаль це дуже поступовий рух. Вважаю що позитивні зміни зможуть відчути наші онуки.
2. Лідія Саричева, викладач:
-Вважаю що треба змінити владу в країні, на більш адекватну, професійну і менш корумповану.
3.Володимир Златокрилець, пенсіонер:
- Для того щоб зупинити зубожіння, треба поперше роззброїти народ, повернутися до демократії, тоді можно бути про щось розмовляти. В країні у людей зараз стільки зброї на руках що ніяки питання вирішити неможливо, аніж як у бандитський спосіб.
4. Любов Головко, пенсіонер:
- Треба щоб мир був в країні, щоб скінчилася війна на Донбасі. Треба щоб було взаєморозуміння поміж владою та громадянами. Треба щоб люди жили в єдності, і щоб економіка зростала.
5. Алла Михальцова, медична сестра:
-Я не дуже розуміюсь на економиці. Але ось мені підвищили пенсію, і я дуже радію цьому.
Швидко, легко й безкоштовно
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