Католицьке Різдво визнали офіційно святом

Деталі листопада 21, 2017

Верховна Рада підтримала законопроект про введення вихідного дня на католицьке Різдво. Тепер 25 грудня буде вихідним днем. За законопроект проголосували

238 депутатів. Згідно з ним будуть внесені зміни до Кодексу законів про працю України щодо святкових і неробочих днів.

Єпископ Харківсько-Запорізької дієцезії Римо-католицької церкви в Україні Ян Собіло так коментує цю подію:

«У день спомину Матері Божої Остробрамської, Верховна Рада України прийняла дуже важливе рішення! Визнання 25 грудня святковим днем - це, перед усім, величезний крок до єдності христян України і світу. І йдеться не лише про католиків і протестантів. Тому що серед 16 православних Патріархій - 12 святкують Різдво 25 грудня за Григоріанським календарем. Цікава річ, що святкувати 7 січня поки що залишаються ті Церкви, які мають залежність від Москви. Про це нагадали навіть українські депутати під час ранкового обговорення в парламенті.

Вже у цьому році будемо мати неділю і понеділок святкові різдвяні дні. Коли кожен може прийти до Храму на Пастирку, і греко-католики, і протестанти, і православні, адже маємо єдиного Господа, і можемо молитися всі разом. Вночі кожен може подивитись трансляцію Святої Меси у Ватикані. Наступного дня стежити за благословенням від Папи Франциска для «Міста і Світу» з площі Святого Петра, і мати законний святковий день!

Тож, це велика справа, коли разом зі світовим християнством ми всі зможемо святкувати День Народження нашого Бога. І я дуже радий, що разом із цим рішенням Верховної Ради ми маємо початок великої справи в Україні!

Я сьогодні уважно слідкував за обговоренням у Верховній Раді, це дуже пізнавально, і бачу, що Господь може через депутатів і політиків зробити важливу справу для об’єднання християн, і деякі рішення наших депутатів, як сьогоднішнє, є більш світлими і Богонатхненними, ніж думки певних релігійниїх діячів, які принципово не хотіли робити 25 грудня святковим днем.

Але наш народ є дуже мудрим! І також по реакції людей, навіть ще до прийняття цього рішення, ми побачили, що український народ, і особливо християни, дуже очікують цієї єдності. І тому так важливо те, що відбулось сьогодні у Верховній Раді України, це дія Духа Святого, яка наближає нас до повної єдності.

Вдячний Богові, який діє через наших політиків, депутатів. Хочу висловити подяку всім, хто вірив у те, що сьогодні сталось, всім хто молився, і всім, хто сьогодні радіє разом з католиками і протестантами. Я дякую за велику активність протстантам! І дуже радію, що ми приймаємо багато вітань і від наших братів греко-католиків, і від православних, і ще раз підкреслюю, що це вже сьогодні є доброю новиною для всіх, хто живе і за Григоріанським, і за Юліанським календарем.

Не так давно наші журналісти робили опитування, і з’ясували, що все більше людей починають відзначати Різдво 25 грудня. Знаю, що у Запоріжжі і всій Україні дуже багато людей приходить на святкування до римо-католицьких храмів 25 грудня. І православні, і греко-католики в Україні все частіше говорять, що починають ментально святкувати 25 грудня, солідарно з християними за межами України, особливо всі ті, хто має родичів, знайомих, друзів у Західній Європі або Америці.

Діти і батьки, які живуть в різних країнах, хочуть об’єднуватись в святкуванні. Численні групи українців - студенти, заробітчани в країнах Західної Європи вже ментально знаходяться в цій культурі і живуть повноцінно за григоріанським календарем, і шкодують, що провід Української держави і деяких Церков не може зважитись на зміни. Тепер це нарешті починає відбуватись! Богу подяка за це!