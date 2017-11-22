Запорізькі поліцейські дбають про дітей, позбавлених батьківського тепла

Деталі листопада 22, 2017

Працівники поліції та школярі відвідали дитячий будинок «Надія». Поліцейські провели профілактичні бесіди та підтримали вихованців закладу, які опинились

у складних життєвих обставинах.

Працівники ювенальної превенції приділяють підвищену увагу маленьким запоріжцям, позбавленим батьківського піклування.

Так поліцейські разом з учнями Запорізької школи № 69 відвідали вихованців Православного дитячого будинку «Надія».

Зустріч правоохоронців з дітьми пройшла у дружній атмосфері. Під час спілкування поліцейські розповіли дітлахам про свою роботу, відповіли на питання, які цікавили малечу. Також у доступній формі правоохоронці розповіли дітям про їхні права та обов’язки, відповідальність за вчинення ними правопорушень.

Нагадаємо, що під час Тижня безпеки дорожнього руху працівники поліції відвідали дитячий садок у Мелітополі та провели профілактичну бесіду з дітьми.

Відділ комунікації

поліції Запорізької області