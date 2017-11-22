Wednesday, November 22, 2017
    .
    • .

Запорізькі поліцейські дбають про дітей, позбавлених батьківського тепла

Деталі
листопада 22, 2017

Працівники поліції та школярі відвідали дитячий будинок «Надія». Поліцейські провели профілактичні бесіди та підтримали вихованців закладу, які опинились

у складних життєвих обставинах.
Працівники ювенальної превенції приділяють підвищену увагу маленьким запоріжцям, позбавленим батьківського піклування.

 

Так поліцейські разом з учнями Запорізької школи № 69 відвідали вихованців Православного дитячого будинку «Надія».
Зустріч правоохоронців з дітьми пройшла у дружній атмосфері. Під час спілкування поліцейські розповіли дітлахам про свою роботу, відповіли на питання, які цікавили малечу. Також у доступній формі правоохоронці розповіли дітям про їхні права та обов’язки, відповідальність за вчинення ними правопорушень.

Нагадаємо, що під час Тижня безпеки дорожнього руху працівники поліції відвідали дитячий садок у Мелітополі та провели профілактичну бесіду з дітьми.

Відділ комунікації
поліції Запорізької області

Читайте також:

Безкоштовні оголошення

Швидко, легко й безкоштовно

Подати оголошення в газету

Читай он-лайн

 

page 1 thumb large97

Замовити передплату

Оформи електронну передплату - читай газету “Запорізька правда” он-лайн!

strelka animatsionnaya kartinka 0265

Відео

НАШ ВІДЕОКАНАЛ >>>

Найбільше читають

 



 

С наступающим 2017 03 12 01

kot

Підпишіться на наш відеоканал


 

Політика  |  Економіка   Культура  |  Суспільство  |  Наука  &  Технології  Спорт  |  Здоров’я

Головна  |  Про газету  |  Адреса  |  Реклама в газеті

Создание сайтов DNL-студия
©«Запорізька правда», 2016. Усі права застережено. Інформація, яку розміщено на сайті www.zp-pravda.info, є власністю редакції газети «Запорізька правда». Будь-який передрук чи будь-яке інше поширення зазначеної інформації здійснюється за попередньої згоди керівництва редакції. Під час цитування інформації, розміщеної на сайті, посилання на газету «Запорізька правда» обов'язкове. У разі використання матеріалів в інтернет-виданнях гіперпосилання обов’язкове на www.zp-pravda.info 

 