Безпечне майбутнє починається сьогодні: рятувальники провели майстер-клас для запорізьких школярів

Деталі листопада 23, 2017

Діти – майбутнє нашої країни. Саме цим принципом керуються рятувальники, визначаючи основні напрямки своєї роботи. Для того, щоб майбутнє було

яскравим, а головне, безпечним, фахівці Головного управління ДСНС України у Запорізькій області провели майстер-клас «Майбутнє починається сьогодні».

Так, 22 листопада рятувальники зустрілися з дітьми та продемонстрували їм увесь спектр своїх професійних умінь. Гостями майстер-класу стали понад 150 дітей з навчально-виховних закладів Запоріжжя. Окрім вогнеборців, у заході взяли участь фахівці Навчально-методичного центру цивільного захисту та безпеки життєдіяльності, представники обласної організації Товариства Червоного Хреста України, фахівці-вибухотехніки Науково-дослідного експертно-криміналістичного центру при ГУ НП України в Запорізькій області.

Під час профілактичного блоку майстер-класу школярі прослухали інтерактивні лекції про безпеку у побуті та у навколишньому середовищі, дії у разі виявлення вибухонебезпечних предметів та користування первинними засобами пожежогасіння.

Представники Навчально-методичного центру цивільного захисту та безпеки життєдіяльності розповіли дітям про засоби індивідуального захисту органів дихання та шкіри. Крім цього, молодь на практиці побачила, як використовуються засоби захисту та мала змогу спробувати вдягти їх на себе. Спеціалісти Товариства Червоного Хреста розказали гостям, як необхідно надавати першу медичну допомогу при виникненні надзвичайних ситуацій різного характеру.

Спеціальним гостем майстер-класу став Кіріл Гурєєв – лауреат Всеукраїнської акції «Герой-рятувальник року», який у квітні цього року врятував товариша, що впав у каналізаційний люк. Хлопець завітав на захід не тільки аби повторити правила безпеки життєдіяльності, а й щоб поспілкуватися з трьома хлопчаками Олексієм Коваленко, Сергієм Квачевим та Даніїлом Худояровим, які виявили свою небайдужість - повертаючись зі школи стали свідками пожежі і вчасно викликали Службу порятунку. Отримавши грамоти від ГУ ДСНС області із рук юного героя-рятувальника, хлопці пообіцяли, що залишаться й надалі помічниками професійних вогнеборців.

Практичний блок майстер-класу відкрили юні рятувальники – команда «Школа безпеки» навчально-виховного комплексу «Запорізька Січ», які не відстають від своїх дорослих колег. Помічники вогнеборців показали свої навички пожежогасіння, злагоджені дії в зоні хімічного або радіоактивного забруднення та швидкого надання першої допомоги потерпілому. Керуючись принципом «рівний рівному», вони продемонстрували та розповіли, на яку небезпеку можуть наразити себе діти, якщо не будуть дотримуватись правил безпеки життєдіяльності.

Для гостей майстер-класу фахівці-вибухотехніки Науково-дослідного експертно-криміналістичного центру при ГУ НП України в Запорізькій області провели «екскурс до вибухонебезпечного світу». Останнім часом дуже часто саме діти знаходять старі вибухові прилади та стають жертвами своєї цікавості. Фахівці-вибухотехніки попередили молодь про небезпеку порушення при виявленні вибухонебезпечних предметів. Крім цього, школярам продемонстрували показові виступи кінологічної групи під час пошуку імпровізованої вибухівки.

В ході майстер-класу освітяни отримали методичну допомогу для проведення спеціальних уроків та інструктажів серед підростаючого покоління.

«Такі заходи досить актуальні, враховуючи усі виклики, які нам кидає сьогодення. Діти сприймають всю інформацію дуже серйозно. Наш час вимагає уважнішого ставлення до життя та здоров’я. Діти повинні ознайомлюватися із правилами безпеки не тільки із екранів комп’ютера, а й мати практичний досвід поводження в оточуючому середовищі, в якому на них чатує безліч небезпек. Саме тому, такий вид профілактичної роботи як сьогоднішній заклад є дуже корисним для підростаючого покоління» - зазначила начальник сектору зв’язків із ЗМІ та роботи з громадськістю ГУ ДСНС України у Запорізькій області підполковник служби цивільного захисту Юлія Баришева.