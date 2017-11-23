Запорізькі поліцейські розповіли дітям про їхні права та обов'язки

Деталі листопада 23, 2017

З метою підвищення правової свідомості підлітків працівники ювенальної превенції провели лекцію для учнів Гуляйпільської школи-інтернату.



21 листопада працівники поліції Гуляйполя відвідали та провели бесіду з учнями 5-7 класів школи-інтернат №2.

Під час лекції поліцейські роз’яснили права та обов’язки неповнолітніх, відповідальність за скоєння різних видів правопорушень та наслідки протиправних дій.

Окремо правоохоронці зупинились на темі насильства в сім’ї. Також поліцейські надали дітям інформацію про організації та органи влади, куди необхідно звертатись за допомогою жертвам сімейного насильства.

Нагадаємо, що працівники відділу ювенальної превенції відвідали дитячий будинок «Надія».

Відділ комунікації поліції Запорізької області