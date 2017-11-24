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Козацькому роду нема переводу… Творча зустріч ліцеїстів з прототипами головних героїв роману Василя Шкляра “Чорне Сонце”

Деталі
листопада 24, 2017

Воїн, боєць, військовослужбовець, захисник – це слова, якими пронизано наше сьогодення, жорстоко зіткнуте з військовою агресією. Актуальним

питанням є виховання молодого покоління, підготовленого до такого сценарію подій, тому важливим питання в навчально-виховному процесі є живе спілкування, зустрічі з національними героями, що розкажуть “з середини” про життя та подвиги побратимів.
21 листопада відбулася творча зустріч з прототипами головних героїв роману Василя Шкляра “Чорне Сонце” бійців окремого загону спеціального призначення Національної гвардії України “Азов” старшого лейтенанта Олександра Канібора (позивний - Художник) та старшого сержанта Ігоря Медведя (позивний - Єгер) з ліцеїстами Запорізького обласного ліцею з посиленою військово-фізичною підготовкою “Захисник”.
Заступник начальника з навчальної роботи Кулька Руслан Михайлович з першої хвилини захопив аудиторію, коли представив почесних гостей. Розмова одразу стала активною, адже бійці розказували про своє життя, захоплення, переживання, багать жартували, співали пісні, розкривали секрети стратегії ліцеїстам. Аудиторія була сповнена духом патріотизму та побратимства.
Почесні гості урочисто вручили прапор “Азов” з побажаннями: “Не втратити себе… і ми - Єдині”. Вдячні за таку можливість поспілкуватися з головними героями роману, які є багатством нашого народу.

 

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