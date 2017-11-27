Деталі листопада 27, 2017

В рамках реалізації проекту з інформування громадян України про Східне партнерство пропонуємо вашій увазі виступ Свена Міксера, міністра закордонних справ Естонської

Республіки, щодо результатів нещодавнього саміту Європейського Союзу зі Східного партнерства, оскільки організації цього заходу допомагала і Естонія, яка в даний момент керує роботою Ради Європи.

Хоча Естонія з її 1,3 мільйона жителів і є однією з найменших країн членів Європейського Союзу, ми пишаємося тим, що в рамках нашого головування в поточному півріччі ми управляємо діями всього Європейського Союзу з його більш ніж 500 мільйонами жителів і впливаємо на пріоритети цієї величезної формації.

Для Естонії та для наших добрих сусідів - Латвії і Литви - незмінним пріоритетом є підтримка і розвиток відносин Європейського Союзу з нашими східними сусідами. Тому одним з природних пріоритетів головування Естонії у другій половині 2017 року стало спілкування зі східними партнерами і забезпечення їх більш тісної співпраці з Європейським Союзом.

Потрібно мати на увазі, що в контексті Європейського Союзу Східне партнерство позначає структуру відносин з шістьма державами на схід від Європейського Союзу - Вірменією, Азербайджаном, Грузією, Молдовою, Україною і Білоруссю. Підтримка і розвиток відносин - не просто красива фраза. Європейський Союз вже досяг хороших результатів у роботі з відкритими для співпраці східним партнерами - результатів, які приносять користь пересічним жителям цих держав. Для багатьох людей, безсумнівно, вкрай важливий безвізовий режим відвідування країн Шенгенської зони - така можливість сьогодні вже доступна громадянам не тільки Молдови, а й Грузії і України. Менш актуальним для простих громадян було вступ в силу угод про асоціацію, укладених між Європейським Союзом і Грузією, Молдовою і Україною. Це найпрогресивніші угоди, коли-небудь укладені між Європейським Союзом і третіми країнами. Завдяки угодам ці партнери стали політично і економічно ближчою до Європейського Союзу. Формула проста: партнери переймають нормативно-правову базу ЄС, і за це їм поступово відкривається доступ до внутрішнього ринку Європейського Союзу. Вступ в силу даних

угод не означає закінчення співпраці - як раз навпаки. Нові зобов'язання, зокрема, здійснення реформ, дають партнерам можливість вимагати від Європейського Союзу великих поступок в майбутньому. Перебуваючи на посаді міністра закордонних справ, з лютого цього року я відвідав з візитами майже всі держави Східного партнерства. Тому я можу з упевненістю говорити про те, що до Естонії в регіоні відчувають велику довіру, наші зусилля залишають глибокі сліди, а очікування партнерів з розвитку відносин в період головування

Естонії залишаються високими. Багато східних партнерів як і раніше вірять у «Європейський проект» і його

животворящу силу, прагнучи стати схожими на нас. Цю віру потрібно підтримувати. Ми хочемо, щоб в цих державах діяв демократичний, прозорий і поважаючий права людини режим, який би переживав за свій народ, а не за корупційні інтереси. Розвиток економічних відносин з партнерськими державами дуже важливий, але при цьому наші підприємці хочуть, щоб їхні інвестиції були захищені і дотримувалися правові норми. Тому при плануванні подальшого партнерства слід враховувати ті дії, які зміцнюють наші суспільства, дозволяючи їм успішно чинити опір пагубному тиску ззовні і зсередини. У період свого головування в ЄС Естонія переслідує дві широкі цілі розвитку Східного партнерства: по-перше, підтримувати політичну увагу Європейського Союзу до партнерства, і по-друге, покращувати партнерство в ході головування. Оскільки договірні та інституційні аспекти відносин між Європейським Союзом і східними партнерами вже прояснюються, зараз основна увага приділяється тим проектам співпраці, які відчутно поліпшують життя простих людей.

Потрібно визнати, що, незважаючи на євроінтеграцію і субсидії ЄС, пересічні громадяни цих країн можуть і не пов'язувати підвищенням свого рівня життя з Європейським Союзом. Такий стан справ підриває не тільки народну підтримку перетворень, а й загальний курс на спосіб життя, який наслідує європейським цінностям. Проблемою є і недостатня поінформованість населення - тут ще багато чого потрібно поліпшити.

Естонський центр Східного партнерства спеціально для «Запорізької правди